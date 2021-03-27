Врач предупредил об опасности антигистаминных препаратов перед вакцинацией

В социальных сетях появилось множество советов, как подготовиться к вакцинации, чтобы снизить побочные эффекты - повышение температуры, отек и боль в руке. Некоторые из интернет-специалистов советуют за день до укола и сразу после прививки пропить антигистаминные препараты, а вот врачи не советуют этого делать.

- Опыт предыдущих вакцинаций показывает, что антигистаминные препараты нужны только людям, у которых есть соответствующий аллергический анамнез. Они принимают такие таблетки по назначению врача в плановом порядке. Всем остальным эти препараты не показаны, - сказал KP.RU член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов.

Кроме того, одно из недавних крупных исследований показало, что "профилактический" прием антигистаминных препаратов при вакцинации замедляет иммунный ответ на прививку.

- Словом, любое лекарство должно применяться по показаниям. Если у вас их нет, то пользы не будет, а вред возможен, - подчеркнул эксперт.