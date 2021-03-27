Новости

Зеленский обозначил стратегию подготовки к всеобщей партизанской борьбе 08:32
Академик рассказал, когда не нужно делать вторую прививку от COVID-19 08:15
Овечкин оформил дубль в матче против "Нью-Джерси" 08:14
Врач предупредил об опасности антигистаминных препаратов перед вакцинацией 08:05
В жилом доме в Каире прозвучал взрыв 07:49
Власти Молдавии ждут помощи от России с поставкой вакцины от COVID-19 07:34
Роспотребнадзор: В России снижается заболеваемость COVID-19 06:22
Кардиолог объяснила, какой показатель предупреждает о скором инфаркте 06:22
В России создадут робота для работы в открытом космосе 06:10
В МВД рассказали об обязательном условии работы мигрантов в России 04:55
Около 15 шахтеров пропали в Колумбии после обрушения шахты 04:16
Власти Мексики эвакуировали свыше тысячи жителей из-за лесного пожара 02:30
Вильфанд пообещал россиянам аномальное тепло 01:30
СК возбудил дело по факту взрыва в доме в Новой Москве 01:22
Работы по освобождению контейнеровоза в Суэцком канале не привели к успеху 00:23
Россия - Словения - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 00:04
Туктамышева расплакалась от счастья после объявления оценок на ЧМ 26.03.2021
Полицейский насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте в Москве 26.03.2021
Трусова не собирается уходить от Плющенко 26.03.2021
Организаторы "Евровидения" не пропустили Беларусь на конкурс 26.03.2021
В "Единой России" дадут оценку инциденту с депутатом Геттой 26.03.2021
Ребёнка спасли из-под завалов дома, обрушившегося в Новой Москве 26.03.2021
80% жителей Подмосковья, госпитализированных с COVID-19, старше 60 лет 26.03.2021
В Новой Москве прогремел взрыв в жилом доме 26.03.2021
Активные граждане проголосовали за название новой станции БКЛ 26.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
27.03.2021 08:05
Рубрика: Общество

Врач предупредил об опасности антигистаминных препаратов перед вакцинацией

Текст: Николай Грищенко

В социальных сетях появилось множество советов, как подготовиться к вакцинации, чтобы снизить побочные эффекты - повышение температуры, отек и боль в руке. Некоторые из интернет-специалистов советуют за день до укола и сразу после прививки пропить антигистаминные препараты, а вот врачи не советуют этого делать.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Гинцбург напомнил меры предосторожности после вакцинации "Спутником V"

- Опыт предыдущих вакцинаций показывает, что антигистаминные препараты нужны только людям, у которых есть соответствующий аллергический анамнез. Они принимают такие таблетки по назначению врача в плановом порядке. Всем остальным эти препараты не показаны, - сказал KP.RU член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов.

Кроме того, одно из недавних крупных исследований показало, что "профилактический" прием антигистаминных препаратов при вакцинации замедляет иммунный ответ на прививку.

- Словом, любое лекарство должно применяться по показаниям. Если у вас их нет, то пользы не будет, а вред возможен, - подчеркнул эксперт.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Власти Молдавии ждут помощи от России с поставкой вакцины от COVID-19
Роспотребнадзор: В России снижается заболеваемость COVID-19
Мишустин повысил социальные пенсии на 3,4% с 1 апреля
Работы по освобождению контейнеровоза в Суэцком канале не привели к успеху
Организаторы запретили Беларуси участвовать в конкурсе "Евровидение"
В школьные учебники добавили тему семьеведения
Опасен ли коронавирус в неживой среде? Комментарий Роспотребнадзора