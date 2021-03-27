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27.03.2021 07:50
Рубрика: Общество

Врач рассказала, что в яйцах страшнее холестерина

Текст: Оксана Грибанова

Врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова отметила, что холестерин, который человек получает из еды, лишь на 20% влияет на содержание холестерина в крови. Поэтому не стоит отказываться от употребления яиц, которых многие опасаются как раз из-за присутствия в продукте органического соединения.

Фото: pixabay.com
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"Мы знаем точно, что одно яйцо в день не показало увеличение сердечно-сосудистых рисков, поэтому это число мы и считаем за норму. Если вы иногда едите два-три яйца в день, ничего страшного не случится. Но помните, что важно разнообразие в рационе и яйца не должны вытеснять другие продукты", - отметила врач, добавив, что намного важнее вопроса о количестве яиц в день здоровый вес, физическая активность и рациональное соотношение жиров.

Другое дело, что яйца могут содержать вызывающую пищевое отравление сальмонеллу. Среди симптомов: диарея, спазмы, лихорадка. В некоторых случаях заболевание грозит летальным исходом. В группе риска люди с ослабленной иммунной системой.

Мытье яиц от сальмонеллы не спасет. И не всякая варка справится с бактерией. Чтобы обезопасить себя, рекомендуется варить яйца не менее десяти минут.

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