За сутки в России подтверждено 8885 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1551
- 2 Санкт-Петербург 749
- 3 Московская область 586
- 4 Нижегородская область 328
- 5 Ростовская область 244
- 6 Воронежская область 212
- 7 Самарская область 201
- 8 Иркутская область 169
- 9 Саратовская область 157
- 10 Свердловская область 142
- 11 Челябинская область 136
- 12 Красноярский край 125
- 13 Пермский край 121
- 14 Волгоградская область 119
- 15 Ставропольский край 114
- 16 Краснодарский край 114
- 17 Алтайский край 109
- 18 Республика Башкортостан 109
- 19 Тверская область 105
- 20 Пензенская область 105
- 21 Ленинградская область 105
- 22 Ульяновская область 102
- 23 Брянская область 97
- 24 Курская область 96
- 25 Вологодская область 96
- 26 Новосибирская область 94
- 27 Тамбовская область 93
- 28 Кировская область 92
- 29 Ярославская область 90
- 30 Тульская область 90
- 31 Липецкая область 87
- 32 Республика Карелия 86
- 33 Белгородская область 86
- 34 Оренбургская область 84
- 35 Удмуртская Республика 82
- 36 Архангельская область 80
- 37 Ханты-Мансийский автономный округ 79
- 38 Омская область 77
- 39 Мурманская область 75
- 40 Владимирская область 70
- 41 Псковская область 69
- 42 Астраханская область 69
- 43 Ивановская область 68
- 44 Республика Крым 65
- 45 Республика Коми 63
- 46 Тюменская область 63
- 47 Калужская область 62
- 48 Смоленская область 60
- 49 Орловская область 59
- 50 Забайкальский край 57
- 51 Рязанская область 56
- 52 Приморский край 56
- 53 Республика Бурятия 55
- 54 Хабаровский край 55
- 55 Кабардино-Балкарская Республика 50
- 56 Кемеровская область 49
- 57 Калининградская область 48
- 58 Республика Чувашия 46
- 59 Республика Дагестан 46
- 60 Костромская область 44
- 61 Курганская область 42
- 62 Новгородская область 40
- 63 Севастополь 37
- 64 Республика Татарстан 37
- 65 Республика Мордовия 36
- 66 Республика Саха (Якутия) 26
- 67 Томская область 26
- 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 24
- 69 Республика Марий Эл 23
- 70 Амурская область 23
- 71 Республика Калмыкия 22
- 72 Республика Хакасия 21
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 20
- 74 Сахалинская область 20
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 17
- 76 Камчатский край 16
- 77 Республика Ингушетия 13
- 78 Республика Алтай 12
- 79 Чеченская Республика 12
- 80 Республика Адыгея 11
- 81 Ненецкий автономный округ 2
- 82 Чукотский автономный округ 2
- 83 Магаданская область 2
- 84 Еврейская автономная область 2
- 85 Республика Тыва 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 510 744 случая (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,01%
- 2. Магаданская область 0,02%
- 3. Еврейская автономная область 0,05%
За последние сутки подтверждено 387 смертей
- Москва 54
- Санкт-Петербург 32
- Ростовская область 24
- Московская область 17
- Алтайский край 14
- Красноярский край 13
- Пермский край 12
- Свердловская область 12
- Воронежская область 11
- Краснодарский край 11
- Самарская область 10
- Нижегородская область 9
- Тульская область 8
- Ленинградская область 8
- Ульяновская область 8
- Иркутская область 8
- Курская область 7
- Республика Чувашия 6
- Саратовская область 6
- Тюменская область 6
- Волгоградская область 5
- Новосибирская область 5
- Омская область 5
- Ивановская область 4
- Липецкая область 4
- Рязанская область 4
- Мурманская область 4
- Республика Крым 4
- Республика Башкортостан 4
- Пензенская область 4
- Челябинская область 4
- Белгородская область 3
- Владимирская область 3
- Республика Карелия 3
- Архангельская область 3
- Калининградская область 3
- Астраханская область 3
- Ставропольский край 3
- Республика Бурятия 3
- Амурская область 3
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Коми 2
- Вологодская область 2
- Псковская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Оренбургская область 2
- Республика Хакасия 2
- Кемеровская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Брянская область 1
- Костромская область 1
- Тверская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 1
- Удмуртская Республика 1
- Кировская область 1
- Курганская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Приморский край 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 97 404 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 337 человек
- Москва 1368
- Санкт-Петербург 1192
- Московская область 481
- Нижегородская область 381
- Ростовская область 274
- Республика Башкортостан 241
- Воронежская область 227
- Самарская область 221
- Астраханская область 207
- Иркутская область 201
- Приморский край 179
- Саратовская область 175
- Пермский край 163
- Челябинская область 161
- Свердловская область 155
- Республика Карелия 154
- Пензенская область 149
- Новосибирская область 139
- Ставропольский край 136
- Кировская область 125
- Алтайский край 120
- Тверская область 119
- Белгородская область 117
- Республика Бурятия 117
- Архангельская область 116
- Волгоградская область 116
- Ульяновская область 116
- Красноярский край 116
- Курская область 112
- Омская область 104
- Псковская область 103
- Республика Крым 100
- Ленинградская область 97
- Вологодская область 94
- Тамбовская область 93
- Тульская область 88
- Ивановская область 86
- Краснодарский край 85
- Ханты-Мансийский автономный округ 85
- Липецкая область 81
- Ярославская область 78
- Брянская область 77
- Калужская область 77
- Владимирская область 75
- Орловская область 74
- Новгородская область 74
- Удмуртская Республика 74
- Республика Адыгея 72
- Калининградская область 71
- Тюменская область 71
- Забайкальский край 69
- Хабаровский край 68
- Кабардино-Балкарская Республика 62
- Республика Татарстан 61
- Республика Коми 60
- Карачаево-Черкесская Республика 58
- Рязанская область 57
- Курганская область 56
- Оренбургская область 54
- Республика Чувашия 44
- Кемеровская область 43
- Ямало-Ненецкий автономный округ 41
- Томская область 41
- Республика Дагестан 40
- Севастополь 38
- Амурская область 38
- Республика Северная Осетия - Алания 37
- Республика Мордовия 37
- Мурманская область 34
- Республика Марий Эл 32
- Смоленская область 31
- Камчатский край 27
- Республика Хакасия 25
- Сахалинская область 24
- Костромская область 22
- Республика Калмыкия 22
- Республика Ингушетия 21
- Республика Саха (Якутия) 16
- Чеченская Республика 15
- Республика Тыва 12
- Республика Алтай 5
- Магаданская область 4
- Чукотский автономный округ 3
- Ненецкий автономный округ 2
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 130 498