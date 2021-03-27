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27.03.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8885 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1551
  • 2 Санкт-Петербург 749
  • 3 Московская область 586
  • 4 Нижегородская область 328
  • 5 Ростовская область 244
  • 6 Воронежская область 212
  • 7 Самарская область 201
  • 8 Иркутская область 169
  • 9 Саратовская область 157
  • 10 Свердловская область 142
  • 11 Челябинская область 136
  • 12 Красноярский край 125
  • 13 Пермский край 121
  • 14 Волгоградская область 119
  • 15 Ставропольский край 114
  • 16 Краснодарский край 114
  • 17 Алтайский край 109
  • 18 Республика Башкортостан 109
  • 19 Тверская область 105
  • 20 Пензенская область 105
  • 21 Ленинградская область 105
  • 22 Ульяновская область 102
  • 23 Брянская область 97
  • 24 Курская область 96
  • 25 Вологодская область 96
  • 26 Новосибирская область 94
  • 27 Тамбовская область 93
  • 28 Кировская область 92
  • 29 Ярославская область 90
  • 30 Тульская область 90
  • 31 Липецкая область 87
  • 32 Республика Карелия 86
  • 33 Белгородская область 86
  • 34 Оренбургская область 84
  • 35 Удмуртская Республика 82
  • 36 Архангельская область 80
  • 37 Ханты-Мансийский автономный округ 79
  • 38 Омская область 77
  • 39 Мурманская область 75
  • 40 Владимирская область 70
  • 41 Псковская область 69
  • 42 Астраханская область 69
  • 43 Ивановская область 68
  • 44 Республика Крым 65
  • 45 Республика Коми 63
  • 46 Тюменская область 63
  • 47 Калужская область 62
  • 48 Смоленская область 60
  • 49 Орловская область 59
  • 50 Забайкальский край 57
  • 51 Рязанская область 56
  • 52 Приморский край 56
  • 53 Республика Бурятия 55
  • 54 Хабаровский край 55
  • 55 Кабардино-Балкарская Республика 50
  • 56 Кемеровская область 49
  • 57 Калининградская область 48
  • 58 Республика Чувашия 46
  • 59 Республика Дагестан 46
  • 60 Костромская область 44
  • 61 Курганская область 42
  • 62 Новгородская область 40
  • 63 Севастополь 37
  • 64 Республика Татарстан 37
  • 65 Республика Мордовия 36
  • 66 Республика Саха (Якутия) 26
  • 67 Томская область 26
  • 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 24
  • 69 Республика Марий Эл 23
  • 70 Амурская область 23
  • 71 Республика Калмыкия 22
  • 72 Республика Хакасия 21
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 20
  • 74 Сахалинская область 20
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 17
  • 76 Камчатский край 16
  • 77 Республика Ингушетия 13
  • 78 Республика Алтай 12
  • 79 Чеченская Республика 12
  • 80 Республика Адыгея 11
  • 81 Ненецкий автономный округ 2
  • 82 Чукотский автономный округ 2
  • 83 Магаданская область 2
  • 84 Еврейская автономная область 2
  • 85 Республика Тыва 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 510 744 случая (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,01%
  • 2. Магаданская область 0,02%
  • 3. Еврейская автономная область 0,05%
За последние сутки подтверждено 387 смертей
  • Москва 54
  • Санкт-Петербург 32
  • Ростовская область 24
  • Московская область 17
  • Алтайский край 14
  • Красноярский край 13
  • Пермский край 12
  • Свердловская область 12
  • Воронежская область 11
  • Краснодарский край 11
  • Самарская область 10
  • Нижегородская область 9
  • Тульская область 8
  • Ленинградская область 8
  • Ульяновская область 8
  • Иркутская область 8
  • Курская область 7
  • Республика Чувашия 6
  • Саратовская область 6
  • Тюменская область 6
  • Волгоградская область 5
  • Новосибирская область 5
  • Омская область 5
  • Ивановская область 4
  • Липецкая область 4
  • Рязанская область 4
  • Мурманская область 4
  • Республика Крым 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Пензенская область 4
  • Челябинская область 4
  • Белгородская область 3
  • Владимирская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Архангельская область 3
  • Калининградская область 3
  • Астраханская область 3
  • Ставропольский край 3
  • Республика Бурятия 3
  • Амурская область 3
  • Смоленская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Коми 2
  • Вологодская область 2
  • Псковская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Оренбургская область 2
  • Республика Хакасия 2
  • Кемеровская область 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Брянская область 1
  • Костромская область 1
  • Тверская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Татарстан 1
  • Удмуртская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Курганская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Приморский край 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 97 404 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 337 человек
  • Москва 1368
  • Санкт-Петербург 1192
  • Московская область 481
  • Нижегородская область 381
  • Ростовская область 274
  • Республика Башкортостан 241
  • Воронежская область 227
  • Самарская область 221
  • Астраханская область 207
  • Иркутская область 201
  • Приморский край 179
  • Саратовская область 175
  • Пермский край 163
  • Челябинская область 161
  • Свердловская область 155
  • Республика Карелия 154
  • Пензенская область 149
  • Новосибирская область 139
  • Ставропольский край 136
  • Кировская область 125
  • Алтайский край 120
  • Тверская область 119
  • Белгородская область 117
  • Республика Бурятия 117
  • Архангельская область 116
  • Волгоградская область 116
  • Ульяновская область 116
  • Красноярский край 116
  • Курская область 112
  • Омская область 104
  • Псковская область 103
  • Республика Крым 100
  • Ленинградская область 97
  • Вологодская область 94
  • Тамбовская область 93
  • Тульская область 88
  • Ивановская область 86
  • Краснодарский край 85
  • Ханты-Мансийский автономный округ 85
  • Липецкая область 81
  • Ярославская область 78
  • Брянская область 77
  • Калужская область 77
  • Владимирская область 75
  • Орловская область 74
  • Новгородская область 74
  • Удмуртская Республика 74
  • Республика Адыгея 72
  • Калининградская область 71
  • Тюменская область 71
  • Забайкальский край 69
  • Хабаровский край 68
  • Кабардино-Балкарская Республика 62
  • Республика Татарстан 61
  • Республика Коми 60
  • Карачаево-Черкесская Республика 58
  • Рязанская область 57
  • Курганская область 56
  • Оренбургская область 54
  • Республика Чувашия 44
  • Кемеровская область 43
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 41
  • Томская область 41
  • Республика Дагестан 40
  • Севастополь 38
  • Амурская область 38
  • Республика Северная Осетия - Алания 37
  • Республика Мордовия 37
  • Мурманская область 34
  • Республика Марий Эл 32
  • Смоленская область 31
  • Камчатский край 27
  • Республика Хакасия 25
  • Сахалинская область 24
  • Костромская область 22
  • Республика Калмыкия 22
  • Республика Ингушетия 21
  • Республика Саха (Якутия) 16
  • Чеченская Республика 15
  • Республика Тыва 12
  • Республика Алтай 5
  • Магаданская область 4
  • Чукотский автономный округ 3
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 130 498

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