За сутки в России подтверждено 8885 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1551

2 Санкт-Петербург 749

3 Московская область 586

4 Нижегородская область 328

5 Ростовская область 244

6 Воронежская область 212

7 Самарская область 201

8 Иркутская область 169

9 Саратовская область 157

10 Свердловская область 142

11 Челябинская область 136

12 Красноярский край 125

13 Пермский край 121

14 Волгоградская область 119

15 Ставропольский край 114

16 Краснодарский край 114

17 Алтайский край 109

18 Республика Башкортостан 109

19 Тверская область 105

20 Пензенская область 105

21 Ленинградская область 105

22 Ульяновская область 102

23 Брянская область 97

24 Курская область 96

25 Вологодская область 96

26 Новосибирская область 94

27 Тамбовская область 93

28 Кировская область 92

29 Ярославская область 90

30 Тульская область 90

31 Липецкая область 87

32 Республика Карелия 86

33 Белгородская область 86

34 Оренбургская область 84

35 Удмуртская Республика 82

36 Архангельская область 80

37 Ханты-Мансийский автономный округ 79

38 Омская область 77

39 Мурманская область 75

40 Владимирская область 70

41 Псковская область 69

42 Астраханская область 69

43 Ивановская область 68

44 Республика Крым 65

45 Республика Коми 63

46 Тюменская область 63

47 Калужская область 62

48 Смоленская область 60

49 Орловская область 59

50 Забайкальский край 57

51 Рязанская область 56

52 Приморский край 56

53 Республика Бурятия 55

54 Хабаровский край 55

55 Кабардино-Балкарская Республика 50

56 Кемеровская область 49

57 Калининградская область 48

58 Республика Чувашия 46

59 Республика Дагестан 46

60 Костромская область 44

61 Курганская область 42

62 Новгородская область 40

63 Севастополь 37

64 Республика Татарстан 37

65 Республика Мордовия 36

66 Республика Саха (Якутия) 26

67 Томская область 26

68 Ямало-Ненецкий автономный округ 24

69 Республика Марий Эл 23

70 Амурская область 23

71 Республика Калмыкия 22

72 Республика Хакасия 21

73 Карачаево-Черкесская Республика 20

74 Сахалинская область 20

75 Республика Северная Осетия-Алания 17

76 Камчатский край 16

77 Республика Ингушетия 13

78 Республика Алтай 12

79 Чеченская Республика 12

80 Республика Адыгея 11

81 Ненецкий автономный округ 2

82 Чукотский автономный округ 2

83 Магаданская область 2

84 Еврейская автономная область 2

85 Республика Тыва 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 510 744 случая (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,01%

2. Магаданская область 0,02%

3. Еврейская автономная область 0,05% За последние сутки подтверждено 387 смертей Москва 54

Санкт-Петербург 32

Ростовская область 24

Московская область 17

Алтайский край 14

Красноярский край 13

Пермский край 12

Свердловская область 12

Воронежская область 11

Краснодарский край 11

Самарская область 10

Нижегородская область 9

Тульская область 8

Ленинградская область 8

Ульяновская область 8

Иркутская область 8

Курская область 7

Республика Чувашия 6

Саратовская область 6

Тюменская область 6

Волгоградская область 5

Новосибирская область 5

Омская область 5

Ивановская область 4

Липецкая область 4

Рязанская область 4

Мурманская область 4

Республика Крым 4

Республика Башкортостан 4

Пензенская область 4

Челябинская область 4

Белгородская область 3

Владимирская область 3

Республика Карелия 3

Архангельская область 3

Калининградская область 3

Астраханская область 3

Ставропольский край 3

Республика Бурятия 3

Амурская область 3

Смоленская область 2

Тамбовская область 2

Республика Коми 2

Вологодская область 2

Псковская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Оренбургская область 2

Республика Хакасия 2

Кемеровская область 2

Республика Саха (Якутия) 2

Брянская область 1

Костромская область 1

Тверская область 1

Республика Калмыкия 1

Севастополь 1

Республика Дагестан 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Мордовия 1

Республика Татарстан 1

Удмуртская Республика 1

Кировская область 1

Курганская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Приморский край 1

Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 97 404 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 337 человек Москва 1368

Санкт-Петербург 1192

Московская область 481

Нижегородская область 381

Ростовская область 274

Республика Башкортостан 241

Воронежская область 227

Самарская область 221

Астраханская область 207

Иркутская область 201

Приморский край 179

Саратовская область 175

Пермский край 163

Челябинская область 161

Свердловская область 155

Республика Карелия 154

Пензенская область 149

Новосибирская область 139

Ставропольский край 136

Кировская область 125

Алтайский край 120

Тверская область 119

Белгородская область 117

Республика Бурятия 117

Архангельская область 116

Волгоградская область 116

Ульяновская область 116

Красноярский край 116

Курская область 112

Омская область 104

Псковская область 103

Республика Крым 100

Ленинградская область 97

Вологодская область 94

Тамбовская область 93

Тульская область 88

Ивановская область 86

Краснодарский край 85

Ханты-Мансийский автономный округ 85

Липецкая область 81

Ярославская область 78

Брянская область 77

Калужская область 77

Владимирская область 75

Орловская область 74

Новгородская область 74

Удмуртская Республика 74

Республика Адыгея 72

Калининградская область 71

Тюменская область 71

Забайкальский край 69

Хабаровский край 68

Кабардино-Балкарская Республика 62

Республика Татарстан 61

Республика Коми 60

Карачаево-Черкесская Республика 58

Рязанская область 57

Курганская область 56

Оренбургская область 54

Республика Чувашия 44

Кемеровская область 43

Ямало-Ненецкий автономный округ 41

Томская область 41

Республика Дагестан 40

Севастополь 38

Амурская область 38

Республика Северная Осетия - Алания 37

Республика Мордовия 37

Мурманская область 34

Республика Марий Эл 32

Смоленская область 31

Камчатский край 27

Республика Хакасия 25

Сахалинская область 24

Костромская область 22

Республика Калмыкия 22

Республика Ингушетия 21

Республика Саха (Якутия) 16

Чеченская Республика 15

Республика Тыва 12

Республика Алтай 5

Магаданская область 4

Чукотский автономный округ 3

Ненецкий автономный округ 2

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 130 498