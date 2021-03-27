Замминистра обороны РФ посетил военный парад в Мьянме

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и члены Общественного совета при Минобороны РФ посетили военный парад в Мьянме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

Как рассказывают в Минобороны России, парад прошел на главной площади столицы страны. На параде была представлены в том числе техника российского производства: танки Т-72, бронированные разведывательно-дозорные машины, самолеты МиГ-29, Як-130, вертолеты Ми-24, Ми-35, Ми-17 и другие. "При этом большая часть показанной техники и вооружения, включая артиллерийское и ракетно-ударное, производится на предприятиях местной оборонной промышленности", - подчеркнули в военном ведомстве.

А накануне прошли переговоры генерала Фомина с председателем Государственного административного совета, главнокомандующим вооруженными силами республики Мин Аун Хлайном. Стороны договорились расширять военное и военно- техническое сотрудничество в духе стратегического партнерства.