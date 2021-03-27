Зеленский обострил обстановку вокруг назначения в КС Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Тупицкий сейчас является действующим главой КСУ. Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" опубликован на президентском сайт, сообщает портал strana.ua.

Кроме того, этим же указом Зеленский отменил указ от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Касминина судьей Конституционного суда".

В указе говорится, что такое решение было вынесено "с целью обеспечения соблюдения конституции Украины, прав и свобод человека, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности."

В декабре 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда на два месяца. В офисе президента заявили, что это не увольнение, не прекращение полномочий судьи, а временная мера. Однако Конституционный суд пришел к выводу, что Зеленский вышел за рамки конституционных полномочий. В этой связи судья должен продолжать работу. Президент несколько раз отстранял Тупицкого, а судья несколько раз это оспаривал.

Напомним, проблемы вокруг КС Украины начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает систему антикоррупционной реформы. Реализация ее была одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. Кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.