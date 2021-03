15 премьер недели по ТВ и в Сети с 29 марта по 4 апреля

В сегодняшнем гиде - сразу семь сериалов, один другого интереснее. Плюс один мультсериал. И если с ним все понятно - дети смотрят утром, то с остальными - мы не можем принимать решение за зрителя, что именно смотреть.

"Налет-2" или "Теорию вероятности", "Игрушку для взрослых" или "Happy End" и так далее. Принимайте нелегкие решения сами, мы даем лишь гид, где, впрочем, заслуживают внимания все выбранные проекты.

1. Сериал "Налет", второй сезон. Режиссер Карен Оганесян. На Первом канале 4 апреля в 23.10. "Налет" - российская адаптация культового французского сериала "Braquo".

Фото: Первый канал

Во Франции сериал выходил с 2009 по 2016 годы, всего вышло четыре сезона телепроекта. Напомним, что первый сезон сериала завершился провалом группы Каплана. Герой Владимира Машкова угодил в тюрьму, а его верные сотрудники были уволены из полиции. Карпенко (Денис Шведов) начал работать на автозаправке, Вачевский (Александр Паль) мается без дела и распродает любимые вещи, Оксана (Лукерья Ильяшенко) полна решимости восстановить справедливость. Но черная полоса их жизни сменится на белую: опытной команде предлагают вернуться на службу для спецзадания...

2. Сериал "Теория вероятности". На "России 1", с 29 марта, в рубрике "Русская серия в 21:20". Режиссёр: Юрий Мороз. Автор сценария Алёна Званцова.

Фото: "Россия 1"

Главный герой Никита Пирогов (Максим Матвеев) - молодой талантливый математик, подающий надежды аспирант МГУ. Помогая брату, проигравшему крупную сумму, он придумывает схему, с помощью которой можно обыграть казино. Но план проваливается, брат и его девушка погибают, а хозяин казино Пастырь (Игорь Миркурбанов) теперь требует долг у Никиты. Пирогов заключает "сделку с дьяволом" и идёт работать к конкуренту Пастыря - Илье Челышеву по прозвищу Акелла (Артём Ткаченко). Акелла использует его уникальный ум для вычисления шулеров и аферистов в своем заведении....

3. Сериал "Каспий 24", НТВ, 3 апреля, 20.00. Приурочен к юбилею Анастасии Заворотнюк.

Фото: НТВ

Полина Королёва, некогда создавшая в Томске телекомпанию для детей "Алиса", давно мечтает о настоящем телевидении - таком, которое делало бы людей добрее и счастливее. Бросив вызов самой себе, Королёва решается на авантюру: с другом Сергеем отправляется на другой конец страны. Полина, как идейный вдохновитель, и Сергей, как креативный продюсер, выигрывают тендер и начинают путь к созданию стильного и современного телеканала, близкого простым людям.

4. Познавательное шоу "Доктора против Интернета". На Первом канале, 4 апреля в 13:55. Опытные врачи и "диванные эксперты" сойдутся в поединке.

Фото: Максим Ли

Цель каждого выпуска - выяснить, насколько реально поставить диагноз онлайн. В программе участвуют две команды, состав которых меняется каждую неделю. Первая - профессиональные диагносты, вторая - активно интересующиеся медицинскими проблемами не-медики. Врачи пользуются знаниями, а у их оппонентов - неограниченный доступ в интернет. Победитель игры определяется после трех туров. Ведущая Мария Аронова

5. Документальный фильм "Дом Пьера Кардена" (House of Cardin). На Первом канале 2 апреля в 00.00 и 3 апреля в 10.15. Мало кто знает о человеке, стоящем за известнейшим брендом Pierre Cardin.

Фото: Первый канал

Кто такой Пьер Карден? Какая история стоит за легендарной иконой? Великий модельер предоставил режиссерам эксклюзивный доступ к его архивам и разрешил заглянуть внутрь своей империи, а также дал несколько интервью на закате собственной карьеры. В фильме принимают участие: Пьер Карден, Жан-Поль Готье, Филипп Штарк, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун, Го Пэй, Жан-Мишель Жарр, Элис Купер, Дайонн Уорвик, Кензо Такада.

6. Документальный фильм "Михаил Светин. Выше всех". "ТВ Центр", 30 марта, 23:05. Рост Михаила Светина был всего 152 сантиметра, но при этом он ощущал себя выше многих! Он был одним из самых неудобных актеров нашего кино и постоянно со всеми ругался. Почему его почти полностью вырезал из фильма "Афоня" Георгий Данелия? Как Светин умудрился навсегда испортить отношения с Гайдаем? За что его выгнал из театра Аркадий Райкин? И почему актёра панически боялась жена, которая была выше Светина на две головы? Обо всем этом и другом - в фильме.

7. Денис Шведов в программе "Культурный обмен". На ОТР, 3 апреля, 22:20. Этот актер театра и кино известен широкому зрителю своими нешаблонными ролями - от простых обывателей до врачей и изощренных злодеев. Фишка актёра - брутальность, которую видно даже тогда, когда он играет лирических героев. Широкую известность Шведову принесли главные роли в кинокартинах Юрия Быкова "Жить" и "Майор". Кстати, сразу после программы "Культурный обмен" ОТР впервые покажет художественный фильм "Майор".

8. Сериал Happy End. На more. tv, с 1 апреля. Дебютный проект актера, режиссера и выпускника Школы кино и телевидения "Индустрия" Сангаджиева и продюсеров нашумевшего "Психа".

Фото: more. tv

Главные герои - двое молодых людей, Лера и Влад, которые вынуждены покинуть родной город и бежать в столицу. В Москве они окунаются в опасный и захватывающий мир Webcam, вновь и вновь испытывая себя на прочность. Главные роли в сериале исполнили молодые актеры: Лена Тронина и Денис Власенко. Также снимались: Александр Горчилин. Лукерья Ильяшенко, Любовь Толкалина. Алексей Агранович, Евгения Добровольская, Дарья Фекленко, Алексей Макаров, Александра Ребенок.

9. Сериал "Игрушка для взрослых" (Made for Love). На more.tv 2 апреля. Это абсурдная и мрачная комедия, рассказывающая о любви и разводе. Главная героиня Хэйзел Грин (звезда сериала "Зависнуть в Палм-Спрингс" Кристин Милиоти), которая после десяти лет тяжелого брака с миллиардером и контрол-фриком Байроном Гоголем (Билли Магнуссен) пускается в бега. Вскоре она выясняет, что муж вживил ей в мозг высокотехнологичный прибор слежения - чип "Игрушка для взрослых". С помощью чипа Байрон следит за каждым шагом Хэйзел, когда та пытается укрыться в своем родном городе, у отца - Герберта (Рэй Романо), живущего после смерти жены с синтетической подругой - Дианой.

10. Обучающий сериал "Искусство блоггинга". На Premier, с 1 апреля. Он состоит из 25 выпусков, в которых блогер Ида Галич делится секретами профессии.

Фото: Premier

Ида Галич - блогер с 7 млн подписчиков, телеведущая, занявшая 3 место в рейтинге Instagram-блогеров Forbes Russia. В каждом из выпусков будут практические советы по выбору площадки, личному бренду, контент-стратегии, съемкам и монтажу. Также будут затронуты этические и психологические вопросы профессии: например, как справиться с хейтом и не перегореть или как обрести навыки самодисциплины и не срывать дедлайны.

11. Сериал "Город на холме", второй сезон. Амедиатека, с 29 марта. Продолжаются разоблачения криминального мира Бостона. На этот раз действие развернется в федеральном жилищном комплексе в районе Роксбери. Отважная Грейс Кэмпбелл (Пернелл Уолкер) работает на благо местного сообщества, однако преступные банды сводят ее усилия "на нет." На помощь приходит уже знакомый зрителям агент ФБР Джеки Рор (Кевин Бейкон), у которого, конечно, свои интересы.

12. Документальный проект "Последний круиз". Амедиатека, с 31 марта. Еще одна док-хроника пандемии - на этот раз в центре истории круизное судно Diamond Princess, среди пассажиров которого находился носитель коронавируса. Это была первая крупная вспышка нового на тот момент вируса за пределами Китая. "Последний круиз" включает в себя эксклюзивные кадры с участием пассажиров и членов экипажа, которые позволяют проследить не только старт пандемии, но и то, как она повлияла на людей в целом.

13. Мультсериал "Космический Доктор Кот". Второй сезон. На IVI с 1 апреля. Это развивающий проект для малышей от 2-4 лет, который в игровой форме рассказывает самым маленьким об основах здорового образа жизни, гигиене и безопасности. Это история про Кота, который живёт в вымышленной галактике и работает доктором. Космический Доктор Кот летает на космолёте и помогает жителям разных планет. Первый сезон вышел в формате кукольного шоу с элементами 2D-анимации, 26 серий по 5 мин, а второй - это десять музыкальных серий в формате 2D.

14. Программа "My name is Moscow". На канале "Москва 24", по субботам в 9.30, повтор по воскресеньям в 14.30. Ведущий - американец Энди Фрека, давно живёт в Москве и уже очень хорошо знает город, традиции и правила. В программе Энди приглашает на экскурсию иностранца и проверит, какие мифы и стереотипы о Москве в голове гостя столицы. Посмотрит отличит ли тот, где правда, а где ложь?

15. Не забываем о хорошем кино. На Первом канале - фильм "Паразиты" (Gisaengchung), режиссер Пон Чжун Хо, 3 апреля в 23.00.

Фото: Первый канал

На счету картины - четыре премии "Оскар" и "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля. На канале "Кинопремьера" - мелодрама для тинейджеров "Сумасшедшая любовь" (31 марта, 20:30). Фильм снят по одноименному американскому бестселлеру о жизни человека с психическим расстройством и принятии себя. Мультфильм претендент на "Оскар" от легендарной студии Pixar "Душа". 1 апреля, на МТС ТВ. На этом же ресурсе с 31 марта польская драмеди про последствия чернобыльской катастрофы "Снега больше не будет" и драма "ЗОЖ".