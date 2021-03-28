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Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
Anacondaz просят оставлять свои отзывы на свой новый альбом по телефону, Горан Брегович упорно не желает костенеть в своей славе, а Los Havtanos зовут идти за жарким солнцем, брызгами счастья и атмосферой беззаботного веселья.
Фото: Юлия Рванцева Фото: Юлия Рванцева
Фото: Юлия Рванцева

Кто играет: Группа Anacondaz.

Что играет: Рэп-рок.

Почему идти: Anacondaz презентуют свой новый альбом в Adrenaline Stadium два дня - причем, билеты на один уже полностью раскуплены. Что, в общем-то, неудивительно: астраханские рэп-рокеры носят ироничные маски и дают простые ответы на сложные вопросы. Новый альбом "Перезвони мне +7 999 577 12 02" - все о том же: мир безумен, законы бессмысленны, живи одним днем и не парься. Как говорит солист "анаконд" Сергей Карамушкин, это "64 минуты бодрого рокенрола без скитов и соплежуйства. Можете позвонить по номеру +79995771202 и оставить свой отзыв или проклятие". Но перед тем как звонить, все же зайдите в Adrenaline Stadium - ознакомиться.

Где, когда, сколько: Клуб Adrenaline Stadium; 1-2 апреля; 1 700 - 6 000 руб.

Фото: ООО "Главменеджмент"

Кто играет: Горан Брегович.

Что играет: Этно-рок.

Почему идти: "Я всю жизнь был музыкантом, за исключением тех четырех лет, что изучал философию в университете", - говорит главный балканский кинокомпозитор Горан Брегович, упорно не желающий костенеть в своей славе. Свыше двух десятков альбомов, внушительная кучка наград, стадионные концерты - для Бреги это не повод почивать на лаврах. Музыкально-поэтическое философствование, приправленное водкой (ну ладно, сливовицей), неизменно находит отклик в душе каждого из нас - найдет и сейчас.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 2 апреля; 2 000 - 10 000 руб.

Фото: Академ Джаз Клуб

Кто играет: Евгений Хавтан и Los Havtanos.

Что играет: Латино.

Почему идти: Евгений Хавтан, по его словам, всегда был неравнодушен к музыке "латино". Пару лет назад отец-основатель группы "Браво" вместе с кубинскими музыкантами и певицей Яной Блиндер создал испаноязычный проект Los Havtanos. Перепетые в ритмах "латино" старые хиты Хавтана дополнили на первых концертах каверы и кубинский рэп, а потом появились новые песни; из них и составлен дебютный альбом Los Havtanos "Иди ко мне". Остается последовать этому призыву и прийти на Арбат в Академ Джаз Клуб - за жарким солнцем, брызгами счастья и атмосферой беззаботного веселья.

Где, когда, сколько: Академ Джаз Клуб; 3 апреля; 1 500 - 5 500 руб.

Культура Музыка Гид-парк

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