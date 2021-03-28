Анне Щербаковой вручили торт во время показательных выступлений

Чемпионке мира по фигурному катанию Анне Щербаковой, которая сегодня, 28 марта, отмечает свое 17-летие, сделали сюрприз во время показательных выступлений. Когда Аня откатала свой номер, на льду появился теперь уже трехкратный чемпион мира американец Нэтан Чен и вручил россиянке праздничный торт в честь день ее рождения.

Для Щербаковой это был настоящий подарок, ведь накануне они призналась Чену, столкнувшись с ним в зоне для интервью, что испытывает гордость от того, что выступала с ним на одних соревнованиях.

Российская фигуристка также отметила, что за выступление Нэтана Чена, который в произвольной программе исполнил сразу пять четверных прыжков, волновалась больше, чем за свой собственный прокат.

- Безумно впечатлил Нэтан Чен. Его прокат был невероятным, - сказала Анна журналистам. - Обычно я его смотрю по интернету, а вживую - это совершенно другое. Поэтому его выступление произвело еще большее впечатление. Я смотрела с замиранием сердца, у меня тряслись ноги. Я переживала даже больше, чем на своих выступлениях. Безумно счастлива, что мне удалось его увидеть, побывать на его тренировках, увидеть, как он готовился к этим прокатам. Для меня это огромный опыт.