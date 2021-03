Австралийский телеканал прекратил вещание из-за кибератаки

Австралийский медиа-гигант Nine Entertainment Co обратился за помощью к правительству страны после того, как сегодня утром на телеканал Channel Nine была совершена мощная кибератака.

В результате действия неизвестных злоумышленников телеканал был вынужден прервать вещание в прямом эфире.

Как сообщает The Sidney Morning Herald, руководство Nine подтвердило изданию, что инцидент был кибератакой, а телеканал, возможно, не сможет полностью восстановить системы вещания в течение некоторого времени. При этом причина и мотив нападения остаются неизвестными.

Источники издания, знакомые с обстановкой в Nine, сообщили, что эксперты по безопасности считают, что атака была проведена с использованием некой "программы-вымогателе", вероятно, "созданной государственным субъектом".