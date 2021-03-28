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Рубрика: В мире

Австралийский телеканал прекратил вещание из-за кибератаки

Текст: Алексей Чуриков

Австралийский медиа-гигант Nine Entertainment Co обратился за помощью к правительству страны после того, как сегодня утром на телеканал Channel Nine была совершена мощная кибератака.

Фото: Matt Gaudry / twitter
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В результате действия неизвестных злоумышленников телеканал был вынужден прервать вещание в прямом эфире.

Как сообщает The Sidney Morning Herald, руководство Nine подтвердило изданию, что инцидент был кибератакой, а телеканал, возможно, не сможет полностью восстановить системы вещания в течение некоторого времени. При этом причина и мотив нападения остаются неизвестными.

Источники издания, знакомые с обстановкой в Nine, сообщили, что эксперты по безопасности считают, что атака была проведена с использованием некой "программы-вымогателе", вероятно, "созданной государственным субъектом".

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