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28.03.2021 13:17
Рубрика: Культура

Большому театру - 245 лет

Текст: Наталья Лебедева
28 марта Большому театру исполняется 245 лет. К этой дате, а также к Международному дню театра, который отметили накануне, Большой приготовил зрителям по всему миру виртуальный подарок: балет "Лебединое озеро", который можно посмотреть на YouTube-канале театра.

Зрители увидят запись, сделанную 25 января 2015 года. Главные партии исполнили ведущие артисты балетной труппы Большого - Светлана Захарова (Одетта-Одиллия), Денис Родькин (Принц Зигфрид), Артемий Беляков (Злой гений), Игорь Цвирко (Шут). За дирижерским пультом - Павел Сорокин.

Фото: Пресс-служба Большого театра
Большой театр представил мировую премьеру балета "Орландо"

Музыку балета, которому суждено было стать самым известным и любимым публикой всего мира, Петр Ильич Чайковский написал по заказу Московской дирекции императорских театров. Мировая премьера состоялась в Большом театре в феврале 1877 года. Правда, хореография первой постановки (Вацлава Рейзингера) не сохранилась. Зато большая удача ждала Мариуса Петипа и Льва Иванова, которые поставили "Лебединое озеро" уже после смерти Чайковского в Мариинском театре.

Большой театр никогда надолго не расставался с этим балетом. Александр Горский, став главой балетной труппы Большого театра, переехал из Петербурга в Москву и перенес на московскую сцену и "Лебединое озеро" в своей постановке. Поначалу он основательно переработал балет непосредственно для Большого, но потом вернулся к классическим сценам, которые обеспечили "Лебединому озеру" мировую славу. Это и "белый" акт в постановке Иванова, и па де де Одиллии и Принца Зигфрида в постановке Петипа. В 1969 году Юрий Григорович добавил к ним еще и замечательное па де труа Принца и его сверстниц, поставленное Горским.

В 2001 году Григорович вновь ставит "Лебединое озеро", реализовав во всей полноте свой первоначальный замысел. Волшебная сказка превратилась в настоящую психодраму мятущегося юного Зигфрида. Колдун, наславший чары на Одетту, стал выразителем альтер эго принца. А счастливое воссоединение героев не состоялось из-за гибели героини, которую так и не удалось спасти ее не выдержавшему искушения возлюбленному.

Спектакль именно в этой редакции идет сейчас в Большом и регулярно выезжает на гастроли в разные страны мира.

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