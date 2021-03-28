Большунов выиграл золото в скиатлоне на чемпионате России

В Тюмени набирает ход чемпионат России по лыжным гонкам, который завершится 4 апреля.

В воскресенье прошли гонки в скиатлоне у мужчин и женщин.

На дистанции 30 км не было равных Александру Большунову, который финишировал первым с результатом 1 час 8 минут 52,9 секунды. Серебро завоевал Иван Якимушкин, проигравший победителю 47,2 секунды. Всего 0,2 секунды ему уступил бронзовый призер Андрей Ларьков.

Для Большунова это уже второе золото на нынешнем чемпионате России. В субботу он победил в спринте классическим стилем.

У женщин в гонке на 15 км первенствовала Татьяна Сорина.

Ее результат 38 минут 04,0 секунды. Серебряная медаль досталась Наталье Непряевой, уступившей чемпионке 30,7 секунды. Почти на 8 секунд от нее отстала Мария Истомина.