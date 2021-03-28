Британцам могут до августа запретить летать в отпуск за границу

Жителям Альбиона могут запретить летать в отпуск за границу до августа. Как пишет газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве страны, когда запрет снимут, будет налажена система коридоров для путешествий в страны из "зеленого" списка с хорошими темпами вакцинации.

По данным издания, британские власти могут разбить туристические направления на три группы по принципу "светофора". В рамках этого плана туристам, возвращающимся из наиболее безопасных "зеленых" стран, нужно будет сдавать только экспресс-тест и не проходить карантин.

Тем, кто будет прилетать из стран "янтарного" списка, то есть со средним уровнем распространения инфекции, перед возвращением на родину нужно будет иметь на руках свежий отрицательный результат ПЦР-теста. Также их по прилету домой могут попросить отправиться на самоизоляцию или сдать экспресс-тест на коронавирус.

А вот тем, кто будет возвращаться из "красных" стран с высоким уровнем распространения COVID-19, обязательно нужно будет по приезду провести на карантине две недели прямо в отеле аэропорта.

Окончательное решение о том, когда британцы наконец смогут отдохнуть за рубежом, власти должны принять, как ожидается, 12 апреля.

Напомним, что с 29 марта в Англии вступает в силу закон, по которому на пять тысяч фунтов будут штрафовать любого, кто попытается покинуть страну до 30 июня без веской причины.