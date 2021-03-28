Российские фигуристки, выигравшие все медали чемпионата мира в Стокгольме, очень разные, но каждая приложила максимум усилий, чтобы занять свое место на пьедестале.

О тройке призеров и четверных прыжках в беседе с корреспондентом "РГ" рассуждает тренер Виктория Буцаева, которая выступала под девичьей фамилией Волчкова и стала единственной одиночницей, привозившей бронзовые награды чемпионатов Европы четыре раза подряд - с 1999 по 2002 год.

Виктория Буцаева: Хочется поздравить девчонок, их тренеров. Они между собой распределяли места, это уже была внутрикомандная борьба. Я бы сказала, что они на голову были выше соперниц из других стран.

Несмотря на то что идеально чистого проката не получилось даже у чемпионки?

Виктория Буцаева: Мы не знаем всех нюансов, связанных с подготовкой. Но Ане Щербаковой было нелегко (фигуристка перенесла пневмонию. - "РГ"). Нервное напряжение тоже присутствовало. Каждая из наших спортсменок понимала, что способна бороться за "золото". Это тоже могло повлиять. Но они справились в любом случае. Даже совершив ошибки, боролись до конца, доделали все элементы. Каскад тройной лутц - тройной риттбергер Щербаковой в конце программы очень дорогого стоит. А второй аксель Лизы Туктамышевой, еще и выполненный со сложного захода, тоже показателен. Все это говорит о том, что они выкладывались на сто процентов, показывали все, на что способны.

Если говорить о пяти заявленных четверных Трусовой и двух ее падениях, то большинство экспертов разделяются на два лагеря: одни восхищаются, другие настоятельно рекомендуют делать ставку на стабильность и ограничиться, к примеру, тремя "квадами". Ваша точка зрения?

Виктория Буцаева: Думаю, тренеры не просто так поставили пять четверных в программу, и не просто так у Саши было желание делать именно столько прыжков. На тренировках она выкатывает эту программу. Именно в целиковых прокатах. И на прогоне произвольной в Стокгольме Трусова исполнила все эти прыжки. Почему не получается на соревнованиях, сложно судить. Возможно, дело в психологии. Но тут, наверное, восхищаешься тем, что вообще эта девочка делает. Да, были допущены технические ошибки. Это другой вопрос. Но она единственная одиночница в мире, кто пытается. Так почему бы не пробовать?!

"Квадисток" действительно не так много, и все они - юные создания. Разве что у Туктамышевой и в 24 года на тренировках были удачные попытки четверных. Как будут развиваться события дальше?

Виктория Буцаева: Трусова, Щербакова - это первое поколение, которое показывает по несколько четверных в прокате. К ним присоединяются Камила Валиева и Майя Хромых, которая показала два четверных в финале Кубка России. Что касается Лизы, то два тройных акселя в ее исполнении в произвольной программе можно приравнять к четверным. Ну а дальнейшие тенденции время определит. Покажет, только ли в юном возрасте девочки могут делать "квады" или все-таки удастся сохранить ультра-си элементы до более зрелого возраста.

В парах у нас тоже чемпионы-дебютанты, которые обошли титулованных китайцев. Заслуженная победа?

Виктория Буцаева: Технически пара Анастасия Мишина - Александр Галлямов была сильнее. Все элементы исполнены чисто, со сложных необычных заходов. Это тоже визуально усложняет программу. Китайская пара, конечно, потрясающая, конкурентоспособная, но были допущены ошибки - на выездах у партнерши, на прыжках. Вторая оценка за компоненты, тоже по делу. Наши ребята не просто катаются. Сложные заходы и связующие шаги, которые исполняются между элементами, говорят об их мастерстве. Мое мнение, что это заслуженное чемпионство. Дай бог им дальше развиваться, чтобы к Олимпийским играм они сохранили свою силу.

Отношения между двумя парами Москвиной накалились. Бойкова - Козловский нервно отреагировали на третье место. В конкуренции родится результат или ситуация может выйти из-под контроля?

Виктория Буцаева: Это соперничество должно их двигать вперед в олимпийский сезон: не давать парам расслабляться, а, наоборот, мотивировать развиваться дальше. Если ребята правильно воспримут конкуренцию, то они из этого извлекут выгоду в подготовке к олимпийскому сезону и непосредственно к Играм. Плюс у них очень хороший тренерский состав. Тамара Николаевна Москвина - человек с опытом, она разрулит эту ситуацию грамотно и в пользу спортсменов, в пользу каждой пары.

Наши одиночники остались без медалей, но завоевали максимальную квоту на Олимпиаду...

Виктория Буцаева: Евгений Семененко как дебютант сделал все что мог. Михаил Коляда был способен бороться за пьедестал, у него для этого все есть. Миша прошел через травму, когда пропускал сезон, смену тренера. Это тоже большой шаг: столько лет проработать с Валентиной Михайловной Чеботаревой, а потом решиться на переход к другому специалисту. Но Алексей Николаевич Мишин - тренер с большой буквы. Думаю, Миша у него очень многому учится. Он уже не дает себе возможности работать как-то по-другому. Их тандем, я думаю, сейчас завязан на том, что любое пожелание Мишина беспрекословно исполняется. Их работа уже приносит свои плоды и даст еще больший результат.