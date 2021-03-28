Что будет с рублем и нефтью на следующей неделе

Рубль
Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":
- На этой неделе рубль попытается возобновить укрепление к доллару. Мы ожидаем, что курс доллара составит 74,5-76,5 рубля. Предыдущая попытка укрепления окончилась 16 марта, когда под воздействием эскалации отношений между США и Россией, ожиданий санкций в отношении российского долга и начала ужесточения денежно-кредитной политики Банком России курс ослаб с уровня 72,5 рубля за доллар до 77 рублей, наблюдаемых в моменте 24 марта.
К концу недели курс отскочил до 76 рублей за доллар, однако его дальнейшее укрепление будет сдерживать окончание налогового периода (29 марта - уплата налога на прибыль) и наблюдаемый рост доллара на мировой арене.
Нефть
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":
- Волатильность котировок высока, инвесторы не могут определиться с основными факторами, которые оказывают влияние на цены. Блокировка Суэцкого канала, вероятно, больше краткосрочный момент, чем повод для положительной переоценки перспектив. Важнее "третья волна" пандемии в ряде европейских стран и неравномерное восстановление мировой экономики с существенной дифференциацией по странам и регионам. Сланцевые нефтедобывающие компании также не дремлют: в условиях низкой стоимости заемных средств себестоимость их добычи снижается.
Исключение истории в Суэцком канале при сохранении долларом тенденции к укреплению создает риски снижения цен ниже 60 долларов за баррель. В качестве компенсационного фактора выступает ОПЕК+, чье соглашение оказывает положительное влияние на цены. Мы не исключаем временное снижение цен до уровней 55-60 долларов, но среднесрочный тренд скорее будет в диапазоне 60-65 долларов за баррель.