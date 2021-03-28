Что будет с рублем и нефтью на следующей неделе

Глобальный рост курса доллара пытается удержать российскую валюту от укрепления, инвесторы пока не могут решить, что же влияет на нефтяные котировки. Об этом рассказали опрошенные "РГ" аналитики.

Рубль

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

- На этой неделе рубль попытается возобновить укрепление к доллару. Мы ожидаем, что курс доллара составит 74,5-76,5 рубля. Предыдущая попытка укрепления окончилась 16 марта, когда под воздействием эскалации отношений между США и Россией, ожиданий санкций в отношении российского долга и начала ужесточения денежно-кредитной политики Банком России курс ослаб с уровня 72,5 рубля за доллар до 77 рублей, наблюдаемых в моменте 24 марта.

К концу недели курс отскочил до 76 рублей за доллар, однако его дальнейшее укрепление будет сдерживать окончание налогового периода (29 марта - уплата налога на прибыль) и наблюдаемый рост доллара на мировой арене.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Волатильность котировок высока, инвесторы не могут определиться с основными факторами, которые оказывают влияние на цены. Блокировка Суэцкого канала, вероятно, больше краткосрочный момент, чем повод для положительной переоценки перспектив. Важнее "третья волна" пандемии в ряде европейских стран и неравномерное восстановление мировой экономики с существенной дифференциацией по странам и регионам. Сланцевые нефтедобывающие компании также не дремлют: в условиях низкой стоимости заемных средств себестоимость их добычи снижается.

Исключение истории в Суэцком канале при сохранении долларом тенденции к укреплению создает риски снижения цен ниже 60 долларов за баррель. В качестве компенсационного фактора выступает ОПЕК+, чье соглашение оказывает положительное влияние на цены. Мы не исключаем временное снижение цен до уровней 55-60 долларов, но среднесрочный тренд скорее будет в диапазоне 60-65 долларов за баррель.