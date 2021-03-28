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28.03.2021 19:00
Рубрика: Экономика

Курс не держат

Что будет с рублем и нефтью на следующей неделе
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 65(8416)
Глобальный рост курса доллара пытается удержать российскую валюту от укрепления, инвесторы пока не могут решить, что же влияет на нефтяные котировки. Об этом рассказали опрошенные "РГ" аналитики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рубль

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

- На этой неделе рубль попытается возобновить укрепление к доллару. Мы ожидаем, что курс доллара составит 74,5-76,5 рубля. Предыдущая попытка укрепления окончилась 16 марта, когда под воздействием эскалации отношений между США и Россией, ожиданий санкций в отношении российского долга и начала ужесточения денежно-кредитной политики Банком России курс ослаб с уровня 72,5 рубля за доллар до 77 рублей, наблюдаемых в моменте 24 марта.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Как падение курса рубля отразится на жизни россиян

К концу недели курс отскочил до 76 рублей за доллар, однако его дальнейшее укрепление будет сдерживать окончание налогового периода (29 марта - уплата налога на прибыль) и наблюдаемый рост доллара на мировой арене.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Волатильность котировок высока, инвесторы не могут определиться с основными факторами, которые оказывают влияние на цены. Блокировка Суэцкого канала, вероятно, больше краткосрочный момент, чем повод для положительной переоценки перспектив. Важнее "третья волна" пандемии в ряде европейских стран и неравномерное восстановление мировой экономики с существенной дифференциацией по странам и регионам. Сланцевые нефтедобывающие компании также не дремлют: в условиях низкой стоимости заемных средств себестоимость их добычи снижается.

Фото: Suez Canal/AP
Авария в Суэцком канале подняла цены на нефть почти на 6%

Исключение истории в Суэцком канале при сохранении долларом тенденции к укреплению создает риски снижения цен ниже 60 долларов за баррель. В качестве компенсационного фактора выступает ОПЕК+, чье соглашение оказывает положительное влияние на цены. Мы не исключаем временное снижение цен до уровней 55-60 долларов, но среднесрочный тренд скорее будет в диапазоне 60-65 долларов за баррель.

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