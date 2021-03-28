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28.03.2021 08:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на грядущей неделе

Текст: Роман Маркелов
Рубль
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Что будет с курсом рубля в апреле

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

- На следующей неделе рубль попытается возобновить укрепление к доллару под воздействием фундаментальных факторов. Мы ожидаем, что курс доллара составит 74,5-76,5 рубля.

Предыдущая попытка укрепления окончилась 16 марта, когда под последовательным воздействием эскалации отношений между США и Россией, ожиданий санкций в отношении российского долга и начала ужесточения денежной кредитной политики Банком России курс ослаб с уровня 72,5 рублей за доллар до 77 рублей, наблюдаемых в моменте 24 марта.

К концу недели курс отскочил до уровня 76 рублей за доллар, однако его дальнейшее укрепление будет сдерживать окончание налогового периода (29 марта - уплата налога на прибыль) и наблюдаемый рост доллара на мировой арене. Так, с 16 марта доллар укрепился с уровней 1,193 доллара за евро до 1,178 доллара - в том числе под влиянием разных позиций, выбранных регуляторами в отношении произошедшего роста ставок на длинном конце кривой: ФРС предпочла не вмешиваться в рынок, а ЕЦБ выразил обеспокоенность и анонсировал увеличение своих интервенций на рынке европейского госдолга.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

Фото: AP Photo/Juan Carlos Hernandez
Поставки нефти из России в США достигли рекордных показателей

- Волатильность нефтяных котировок достаточно высока, инвесторы не могут определиться с основными факторами, которые оказывают влияние на цены. Блокировка Суэцкого канала, вероятно, больше краткосрочный момент, чем повод для положительной переоценки перспектив. Куда важнее "третья волна" пандемии в ряде европейских стран и неравномерное восстановление мировой экономики с существенной дифференциацией по странам и регионам. Сланцевые нефтедобывающие компании также не дремлют: в условиях низкой стоимости заемных средств себестоимость их добычи снижается, что уже сейчас является поводом для сомнений в дальнейшем росте котировок. Исключение истории в Суэцком канале при одновременном сохранении долларом тенденции к укреплению создает риски снижения нефтяных цен ниже уровня в 60 долларов за баррель. В качестве компенсационного фактора выступает ОПЕК+, соглашение которого все еще оказывает положительное влияние на цены. Мы не исключаем временное снижение нефтяных цен до уровней 55-60 долларов, но среднесрочный тренд скорее будет в диапазоне 60-65 долларов за баррель.

Биржа

Максим Бирюков, старший аналитик УК "Альфа-Капитал":

- На глобальных рынках почти всю неделю были смешанные настроения. Особенно высокая волатильность наблюдается в котировках нефти и акциях нефтяных компаний. Основным источником негативных настроений сейчас является новая волна роста случаев коронавируса, вынудившая несколько европейских стран вновь ужесточить карантинные ограничения, что вновь вынуждает инвесторов пересматривать прогнозы восстановления мировой экономики. Это давит на относительно перегретые индексы.

Индекс МосБиржи впервые достиг 3600 пунктов

Что касается российского рынка, то здесь по-прежнему сильным фактором являются возросшие санкционные риски. Последнее сильно ограничивает интерес иностранных инвесторов к российским активам несмотря на сильную фундаментальную картину и высокую ожидаемую дивидендную доходность по многим "голубым" фишкам. Из кратковременных факторов, которые могут повлиять на российские индексы, можно отметить потенциальный эффект, который может оказать на цены российской "нефтянки" остановка грузооборота в Суэцком канале. Есть вероятность, что это происшествие вызовет локальный дефицит нефти и газа в хранилищах, что в свою очередь поднимет цены, поспособствовав росту акций соответствующих компаний.

В целом, если не произойдут значительная реализация санкционного риска или другие крупные макрособытия, мы скорее позитивно смотрим на перспективы индекса Мосбиржи на следующей неделе. Не исключен выход на уровень 3500 пунктов и выше.

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