Диана Арбенина презентовала на Non/fiction книгу прозы "Снежный Барс"

Презентация началась еще до того, как там появилась Диана. Гости амфитеатра один за другим выходили к большой обложке книги, украшающей "сцену", чтоб сделать селфи, которое сразу улетало куда-нибудь в Магадан: по ходу презентации выяснилось, что среди народа, забившего самую обширную арену ярмарки, были и фаны с Дальнего Востока, откуда в Москву прибыла когда-то музыкант, поэт, а теперь уже и прозаик.

"Снежный барс" - первая самостоятельная книга Арбениной, где большую часть занимает проза. В 2017-м выходила "Тильда", в которой было больше все же стихов (они же тексты "снайперских" песен). Здесь же история, к которой Диана приступила в начале года, и к середине массив рассказов и эссе (в книге тоже есть стихи) уже был написан - за что автор в самом начале встречи отблагодарила локдаун, позволившей ей, как и многим креативным людям, расширить свои творческие горизонты.

Диана перед публикой всегда одинаковая, будь то концерт или презентация, она говорит резко и емко, внятно донося людям себя. Ее книгу еще оценят, а пока шел рассказ о том, как та давалась. Писать рассказы труднее, чем песни.

- Текст тут должен быть, как затянутая петля, когда в нее не вставить и иголку. Песню стоит почуять - хватай, клади ее на бумагу и вперед по темпоритму. Прозу же писать - это упоительно.

Арбенина излагала залу свой творческий метод, основа которого, по ее словам, - влюбляться в первую фразу и "сразу начинать ее "юзать", даже не имея четкой концепции рассказа. Цепляешься и насаживаешь возникающие по ходу мысли. Как только задумываешься - все пропадает.

Одна из особенностей книги - это отсутствие в ней запятых как класса, о чем Диану не забыли спросить из амфитеатра.

- Я не ставлю запятых уже лет 15. Я не забиваю на синтаксис, просто они мне не нравятся, я человек точки. Сказала, значит сказала. Но если хотите экзамен на пунктуацию, я исполню его на пять.

Был задан и вопрос, показавшийся сначала неуместным, - считает ли она себя человеком реализовавшимся. Ответ для многих оказался неожиданным.

- Для женщины важно прежде всего реализоваться в доме, который она устроит. Прежде всего нам нужна любовь.

Встреча была коротка, всего полчаса - организаторы, понимая, что имеют дело со звездой государственного масштаба (Диана, кстати, в свое время пела и на Красной площади), вторые полчаса презентации предусмотрительно отвели на автографы на стенде "Бомборы". И этого времени наверняка не хватило, чтоб подписать "Снежного Барса" всем желающим.

Кстати

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