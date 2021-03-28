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Рубрика: Экономика

Бьюти по карману

Половина салонов красоты в России работает нелегально
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 65(8416)
Доля работающих нелегально салонов красоты выросла до 50%, сообщила общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова. За последний год объем "теневого" бьюти-бизнеса увеличился: наметился переход мастеров из официальных салонов к надомной работе.
Красота требует не только жертв, но и средств индивидуальной защиты для мастера и клиента. Фото: Сергей Куксин/РГ Красота требует не только жертв, но и средств индивидуальной защиты для мастера и клиента. Фото: Сергей Куксин/РГ
Красота требует не только жертв, но и средств индивидуальной защиты для мастера и клиента. Фото: Сергей Куксин/РГ

Каждый пятый предприниматель в индустрии красоты закрыл салон в 2020 году, еще 20% планируют сделать это. Среднее падение выручки в 2020 году составило 40%. Самая сложная ситуация в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, где салоны лишились более 56% выручки. Салоны массово теряют персонал. Больше половины из них лишились трети сотрудников, которые уходят, чтобы начать работать на дому.

СК возбудил уголовное дело о подпольных косметологах

Клиенты надомников идут на большой риск, считает Анна Пинес, основатель образовательного проекта для парикмахеров и международной франшизы HAIR EXPERT. В квартире сложно соблюсти необходимые условия стерильности, а пренебрежение ими способно нанести вред здоровью клиента. Нестерильность при выполнении маникюра и педикюра может закончиться заражением ВИЧ и гепатитами В и С. Не стоит даже описывать опасности "кустарной" работы по инъекционной терапии. Даже плохо продезинфицированная кисть визажиста может стать причиной заражения кожным клещом. При этом количество надомных мастеров индустрии красоты будет только увеличиваться. Закрыть юрлицо и перейти в статус "самозанятого" планирует 15% представителей бьюти-бизнеса.

Отличить официальный салон от неофициального можно по наличию документов. Медлицензии выдаются отдельно на каждый вид деятельности, если в салоне есть кабинет подолога, косметолога, проводятся инъекционные и инвазивные процедуры, наносится татуаж, перманентный макияж, можно проколоть уши, сделать пирсинг. Они размещаются в "Уголке потребителя", но многие салоны дублируют их на сайтах. Кроме того, все мастера регулярно обновляют медкнижки. Именно эти документы являются основными.

"Если услуга в салоне красоты была оказана некачественно, вы можете не оплачивать ее, потребовать вернуть деньги или заменить на другую. Или же взыскать с салона сумму, которую вы потратили на исправление последствий некачественно оказанной услуги в другом салоне", - отмечает Анна Пинес.

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