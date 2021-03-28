Два человека погибли в результате стрельбы в американском Мэриленде

Неизвестный устроил стрельбу в магазине американского города Эссекс, штат Мэриленд. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Инцидент произошел в 14:00 по московскому времени. Полиция обнаружила на месте преступления тела двух человек, еще один получил ранение.

По предварительной информации, спустя некоторое время преступник, которых убежал в соседний жилой комплекс, выстрелил сам в себя. Он доставлен в больницу.

Одна пока полиция официально не подтверждает, что два инцидента со стрельбой связаны между собой.