Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова выиграл первый бой в UFC

Абубакар Нурмагомедов победил американца Джареда Гудена на турнире UFC 260, который проходит в Лас-Вегасе.

Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова проводил свой второй поединок в этой организации. В дебютном поединке он проиграл удушающим приемом Давиду Заваде.

На поединок он вышел в сопровождении Хабиба, выполнявшего роль тренера своего родственника. Абубакар с первого раунда против мощного Гудена начал активно действовать в стойке, нанося сопернику удары. Во втором раунде американец испытал на себе несколько точных ударов ногой, после чего постарался максимально внимательно защищаться.

В третьем раунде россиянин смог сделать тейкдаун и уронить соперника на пол, однако в этой позиции так и не смог создать ничего серьезного. Но судьи оценили мастерство Нурмагомедова, отдав ему единогласную победу - 30-27, 30-27, 30-27.

В главном событии турнира чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич будет защищает титул простив Фрэесиса Нганну, которого победил в 2018 году.