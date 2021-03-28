Эксперт Morgan Stanley: Новые санкции не нанесут России вреда

Новый пакет санкций, который готовится против России, не нанесет ей вреда, так как ее экономика за последние семь лет заметно укрепилась. Такое мнение высказал глава отдела развивающихся рынков компании Morgan Stanley Investment Management Ручир Шарма.

"Путин долго и внимательно выстраивал макроэкономику. После 2014 года он принял оборонительную позицию и сосредоточил усилия, чтобы превратить Россию в финансовую крепость, не поддающуюся внешнему давлению, и в том числе санкциям", - написал Шарма в своей колонке в разделе "Мнения" газеты Financial Times.

Как отметил эксперт, особую роль в укреплении экономики России сыграло импортозамещение, оживившее сельское хозяйство страны и сократившее ее зависимость от иностранных поставщиков.

По мнению Шарма, Россия и рубль сейчас в меньшей степени зависят от мировых цен на нефть, если сравнивать с валютой таких развитых стран-энергоэкспортеров, как Канада и Норвегия. А в случае с пандемией и возникшим из-за нее кризисом "впервые в современной истории у России были средства для противодействия кризису за счет увеличения государственных расходов и снижения процентных ставок".

В целом, по словам Шарма, Россия в данный момент менее чувствительна к давлению извне, чем в том же 2014 году. И в мире после пандемии РФ имеет все шансы, чтобы "выжить", так как ее "крепость" хорошо выстроена.