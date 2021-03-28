Еврокомиссия: К июлю в Европе произведут 420 млн доз вакцины от COVID-19

Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что в Европе к июлю этого года будет произведено 420 миллионов доз вакцины от COVID-19. Об этом он рассказал в эфире телеканала LCI.

"Теперь у нас есть возможность произвести и доставить нашим братьям европейцам 360 миллионов доз, запланированных на конец квартала, и 420 миллионов, запланированных на конец июля. Необходимо начать не просто говорить о коллективном иммунитете, но добиться его", - отметил Бретон. На прошлой неделе он заявил, что коллективный иммунитет в Европе может быть достигнут 14 июля.

Еврокомиссар также рассказал о будущем общеевропейском "паспорте вакцинации". "С того момента, как мы сможем быть уверены, что каждый европеец, желающий пройти вакцинацию, будет иметь равный доступ к вакцине, будет хорошо, если у нас будет такой механизм, сертификат", - сказал он. Бретон отметил, что в документе будут записаны дата рождения, номер паспорта, заверенный QR-кодом, и, если человек был вакцинирован, то - тип вакцины и наличие антител.