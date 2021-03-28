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Рубрика: В мире

Европа перешла на летнее время

Текст: Юрий Когалов

Сегодня ночью в европейских странах в очередной раз перевели стрелки часов, переходя на летнее время. Согласно сложившейся традиции, это происходит в ночь на последнее воскресенье марта. Возврат к зимнему времени осуществляется в конце октября.

Фото: THOMAS KIENZLE / AFP
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Интересно, что в этом году планировалось отказаться от подобной практики. В 2019 году депутаты Европарламента приняли решение отменить с 2021 года перевод часов в Евросоюзе. Точнее членам ЕС предлагалось самим решить, по какому времени им жить. Тем странам, которые предпочитают зимнее время, предлагалось перевести часы в последний раз в последнее воскресенье октября 2021 года, летнее - в последнее воскресенье марта 2021 года. Но пандемия коронавируса внесла свои изменения, и эксперимент был временно отложен. А это значит, что осенью все станы ЕС вновь вернутся к зимнему времени.

Стоит отметить, что впервые идея перевода стрелок на час вперед возникла в конце XVIII века, таким образом, предлагалось сэкономить на свечах. Но реализовали ее только в начале XX века, во время Первой мировой войны. Пример подала Германия, но его быстро подхватили ее противники, а после окончания войны и занимавшие нейтральную позицию страны. Тогда это решение было обусловлено экономическими мотивами (образовавшейся нехваткой угля). Постепенно к этой практике стали присоединяться все больше стран, последней в Европе стала Финляндия, которая ввела переход на летнее и зимнее время в 1981 году. С начала XXI века перевод стрелок часов в странах-членах ЕС был предписан специальной директивой.

Однако в последние годы появилось много противников перевода стрелок часов. По мнению экономистов, это не приносит такой выгоды, как 40-50 лет назад. А медики обращают внимание на ухудшение работоспособности организма человека после перехода на зимнее или летнее время.

Согласно опросу, проведенному Еврокомиссией в 2018 году, 84 процента европейцев высказались за отмену перевода часов.

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