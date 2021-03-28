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Рубрика: В мире

FT: Китай наращивает использование железнодорожной перевозки грузов

Текст: Юрий Чернов

Волна спроса в Европе спровоцировала резкий рост трансконтинентальных железнодорожных грузоперевозок из Китая. Интерес Поднебесной к сухопутным артериям, пролегающим через Россию и Азию, также обуславливается задержками на морском транспорте и кризисе, связанном с нехваткой морских контейнеров, об этом пишет Financial Times.

Фото: Mohamed Abd El Ghany/REUTERS
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Быстрое восстановление Китая после первой волны пандемии коронавируса помогло ему занять лидирующие позиции в мировой торговле во второй половине 2020 года. "Однако стресс, связанный с транзитными перевозками на море, и нехватка контейнеров сделали сухопутный экспорт через Россию и Среднюю Азию совершенно другим", - говорится в материале издания.

В статье также подчеркивается, что КНР поэтапно наращивает использование железнодорожных перевозок. Более 2000 грузовых поездов отправились из Китая в Европу в течение первых двух месяцев этого года, что вдвое больше, чем в 2020 году. В соответствии с официальной информацией, опубликованной в государственных СМИ, за весь 2020 год их общее количество выросло на 50 процентов, а с 2016 года выросло в семь раз.

FT также напоминает, что значимость доставки товаров из Китая в Евросоюз по суше имеет и другой аспект - в 2020 году КНР обогнала США и стала крупнейшим партнером ЕС по товарообороту. Согласно данным ЕС, импорт из Китая вырос на 6% до 384 миллиардов евро.

Автор материала подчеркивает, что на данный момент ж/д перевозки, конечно, не могут конкурировать с объемами товаров, отгружаемых из китайских портов каждый день. Но на фоне наблюдаемых в мире морских перевозок проблем, сухопутные пути доставки товаров в Европу становятся все более востребованы.

В мире Восточная Азия Китай Экономика Транспорт Железные дороги

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