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28.03.2021 21:15
Рубрика: Власть

Подлодки взломали лед

Главком ВМФ доложил президенту об уникальной экспедиции
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 65(8416)
Президент РФ Владимир Путин распорядился продолжить изучение Крайнего Севера для обеспечения военной безопасности России. Это поручение глава государства дал после доклада по видео-конференц-связи главкома ВМФ Николая Евменова об уникальной экспедиции "Умка-2021". Ее военные моряки проводят в Арктике совместно со специалистами Русского географического общества - РГО.
Минобороны опубликовало кадры того, как атомные субмарины, взламывая лед рубками, появляются из-под воды. Фото: mil.ru Минобороны опубликовало кадры того, как атомные субмарины, взламывая лед рубками, появляются из-под воды. Фото: mil.ru
Минобороны опубликовало кадры того, как атомные субмарины, взламывая лед рубками, появляются из-под воды. Фото: mil.ru

"Арктическая экспедиция, о которой вы будете докладывать, не имеет аналогов как в истории советского периода, так и в истории РФ", - напомнил Владимир Путин. Он отметил способность и готовность российского Военно-морского флота действовать в суровых северных широтах. По его оценке, экипажи атомных подлодок и самолетов, мотострелковые подразделения в сложной обстановке показали возросшую выучку. "Подтверждены высокие боевые способности отечественного вооружения, его надежность при эксплуатации в экстремальных условиях", - сделал вывод Путин.

Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости
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Главком ВМФ рассказал президенту, что некоторые операции в Арктике военные провели впервые. Так, было произведено уникальное всплытие из-подо льда в ограниченном районе радиусом 300 метров сразу трех атомных подводных лодок. Уже после этого доклада минобороны опубликовало кадры того, как субмарины одна за другой, взламывая лед ограждением рубок, появляются из-под воды.

На этом участие подводников в экспедиции "Умка-2021" не завершилось. Одна из атомных субмарин выполнила в Арктике торпедную стрельбу из-подо льда. Затем в месте всплытия торпеды моряки сделали полынью и подняли торпеду на поверхность.

Опять же впервые пара истребителей МиГ-31 выполнила полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе и проходом географической точки Северного полюса. А подразделения арктической мотострелковой бригады провели тактическое учение в сложных метеоусловиях. В районе экспедиции средняя температура - минус 25-30 градусов по Цельсию. Толщина ледяного покрова - до 1,5 метра. Ветер в порывах достигает 32 метров в секунду, доложил главком ВМФ.

Экспедиция стартовала 20 марта и охватывает район архипелага Земля Франца-Иосифа, остров Земля Александры и прилегающую к нему акваторию, покрытую сплошным льдом. "Впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности", - сообщил Евменов. К ним командование ВМФ привлекло более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 единиц вооружения и техники. Из 43 запланированных операций и исследований выполнены 35, в том числе десять - совместно с РГО.

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