Британец Льюис Хэмилтон на "Мерседесе" выиграл первую гонку чемпионата мира-2021 в классе "Формулы-1", стартовавшего в Бахрейне. А вот российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин, который дебютировал в "больших призах", до финиша не доехал.

В беседе с отечественной прессой накануне Гран-при Бахрейна Мазепин сказал, что его гонки не бывают скучными. Не обманул. Уже в тренировочных заездах болид Никиты, легко узнаваемый по цветам российского флага, развернуло дважды. Гонщик продолжил ошибаться и в квалификации. Причем его развороты помешали показать хорошее время сразу двум пилотам: немцу Себастьяну Феттелю из "Астон Мартин" и французу Эстебану Окону из "Альпин". Кроме того, Мазепин нарушил неписаный джентльменский кодекс, согласно которому необходимо соблюдать очередность при выезде с пит-лейн в решающих попытках.

В итоге россиянин квалифицировался на последнем, 20-м месте, оказавшись медленнее своего напарника по команде Мика Шумахера на 0,8 секунды. Непосредственно в гонке Мазепина хватило на три поворота. А потом очередная ошибка на поребрике и - вылет в гравий.

- Все просто - я допустил ошибку, - не стал отпираться Никита. - Шины были еще холодными, я заехал на поребрик, слишком сильно надавил на газ - и в результате меня развернуло. Полностью моя ошибка. Мне очень жаль, я хотел бы извиниться перед командой, потому что они заслуживают гораздо лучшего. Я очень зол на себя и очень извиняюсь перед командой.

А вот Шумахер в отличие от напарника проехал всю дистанцию, пусть и оказался в списке финишировавших на последнем, 16-м месте.

Ну а победу, как и ожидалось, разыграли между собой действующий чемпион мира Хэмилтон и голландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Голландец показал в квалификации лучший результат, но по ходу гонки уступил первую строчку стартовавшему вторым Хэмилтону. В итоге все решилось на последних кругах. Ферстаппену даже удалось обогнать британца, правда, для этого ему пришлось выехать за пределы трассы. Вот почему Макс тут же вернул выигранную позицию сопернику. А догнать заново и опередить Хэмилтона по правилам Ферстаппену уже не хватило времени. "Жаль, конечно, но также надо видеть позитивные стороны: мы могли на равных сражаться с "Мерседесом". Здорово, что год начинается вот так", - подвел итог гонки сам Макс. Третье место занял еще один пилот "Мерседеса", финн Валттери Боттас.

Отметим, что вчерашняя гонка стала первой для двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо, возобновившего выступления в "Формуле-1" в составе "Альпин" после трехлетней паузы. Увы, триумфального возвращения не получилось. Из-за технических проблем Алонсо даже не смог закончить гонку.

Следующий этап чемпионата мира "Формулы-1" состоится только через три недели. 16-18 апреля "Королевские гонки" примет итальянская Имола.