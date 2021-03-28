Новости

В Чехии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 02:30
Более 80 человек эвакуировали из спортцентра в Минске после ЧП с хлором 02:17
Гинцбург: Высокий уровень интерферона помогает избежать COVID-19 01:57
Британия начнет постепенный выход из локдауна 01:54
Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии 01:22
Речную акцию протеста против коронавирусных ограничений пресекли в Праге 01:16
Четыре человека погибли в результате наводнения в США 00:49
Овечкин забросил 724-ю шайбу и сократил отставание от Дионна 00:36
Более 40 тысяч случаев COVID-19 за сутки выявили в индийской Махараштре 00:25
Пять человек погибли при крушении вертолета в штате Аляска 00:14
Для военных в Арктике построят три жилых дома и детский сад 00:00
Два человека погибли в результате стрельбы в американском Мэриленде 28.03.2021
Несколько сотрудников центра Гамалеи ревакцинировались "Спутником V" 28.03.2021
Рогозин опубликовал новый снимок Суэцкого канала из космоса 28.03.2021
В Выборгском замке турист упал с шестиметровой высоты 28.03.2021
Эксперт Morgan Stanley: Новые санкции не нанесут России вреда 28.03.2021
Студенты и преподаватели МГУ требуют остановить ремонт аудиторий 28.03.2021
За сутки выздоровели от коронавируса 23 военнослужащих 28.03.2021
Британцам могут до августа запретить летать в отпуск за границу 28.03.2021
В Екатеринбурге при взрыве в доме пострадал один человек 28.03.2021
Мазепин сошел на первом круге дебютной гонки в "Формуле-1" 28.03.2021
Анне Щербаковой вручили торт во время показательных выступлений 28.03.2021
"Пальма" стала шестым прибыльным российским фильмом года 28.03.2021
В Краснодаре приземлился аварийный рейс из Москвы 28.03.2021
В Краснодаре ожидается аварийная посадка рейса из Москвы 28.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
28.03.2021 23:30
Рубрика: Спорт

Мистер "Мерседес"

Хэмилтон выиграл первую гонку в сезоне
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 65(8416)
Британец Льюис Хэмилтон на "Мерседесе" выиграл первую гонку чемпионата мира-2021 в классе "Формулы-1", стартовавшего в Бахрейне. А вот российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин, который дебютировал в "больших призах", до финиша не доехал.
Борьба между Хэмилтоном и Ферстаппеном шла до последнего круга. Фото: AP Борьба между Хэмилтоном и Ферстаппеном шла до последнего круга. Фото: AP
Борьба между Хэмилтоном и Ферстаппеном шла до последнего круга. Фото: AP

В беседе с отечественной прессой накануне Гран-при Бахрейна Мазепин сказал, что его гонки не бывают скучными. Не обманул. Уже в тренировочных заездах болид Никиты, легко узнаваемый по цветам российского флага, развернуло дважды. Гонщик продолжил ошибаться и в квалификации. Причем его развороты помешали показать хорошее время сразу двум пилотам: немцу Себастьяну Феттелю из "Астон Мартин" и французу Эстебану Окону из "Альпин". Кроме того, Мазепин нарушил неписаный джентльменский кодекс, согласно которому необходимо соблюдать очередность при выезде с пит-лейн в решающих попытках.
Появилась видеозапись аварии Мазепина на Гран-при Бахрейна

В итоге россиянин квалифицировался на последнем, 20-м месте, оказавшись медленнее своего напарника по команде Мика Шумахера на 0,8 секунды. Непосредственно в гонке Мазепина хватило на три поворота. А потом очередная ошибка на поребрике и - вылет в гравий.

- Все просто - я допустил ошибку, - не стал отпираться Никита. - Шины были еще холодными, я заехал на поребрик, слишком сильно надавил на газ - и в результате меня развернуло. Полностью моя ошибка. Мне очень жаль, я хотел бы извиниться перед командой, потому что они заслуживают гораздо лучшего. Я очень зол на себя и очень извиняюсь перед командой.

А вот Шумахер в отличие от напарника проехал всю дистанцию, пусть и оказался в списке финишировавших на последнем, 16-м месте.

Ну а победу, как и ожидалось, разыграли между собой действующий чемпион мира Хэмилтон и голландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Голландец показал в квалификации лучший результат, но по ходу гонки уступил первую строчку стартовавшему вторым Хэмилтону. В итоге все решилось на последних кругах. Ферстаппену даже удалось обогнать британца, правда, для этого ему пришлось выехать за пределы трассы. Вот почему Макс тут же вернул выигранную позицию сопернику. А догнать заново и опередить Хэмилтона по правилам Ферстаппену уже не хватило времени. "Жаль, конечно, но также надо видеть позитивные стороны: мы могли на равных сражаться с "Мерседесом". Здорово, что год начинается вот так", - подвел итог гонки сам Макс. Третье место занял еще один пилот "Мерседеса", финн Валттери Боттас.

Отметим, что вчерашняя гонка стала первой для двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо, возобновившего выступления в "Формуле-1" в составе "Альпин" после трехлетней паузы. Увы, триумфального возвращения не получилось. Из-за технических проблем Алонсо даже не смог закончить гонку.

Следующий этап чемпионата мира "Формулы-1" состоится только через три недели. 16-18 апреля "Королевские гонки" примет итальянская Имола.

Спорт Формула-1

Главное сегодня

Путин рассказал об ощущениях после вакцинации
Россия готова помочь Египту снять с мели контейнеровоз Ever Given
Володин назвал основную причину санкций против РФ
Мельниченко отправил в отставку пензенское правительство
В Екатеринбурге при взрыве в доме пострадал один человек
Кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле