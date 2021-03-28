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28.03.2021 21:20
Рубрика: Экономика

Картина с маслом

Как будут работать пошлины на семечку
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 65(8416)
Власти определились, какой будет экспортная пошлина на подсолнечное масло и семечку. Эти меры позволят защитить население от роста цен на масло на мировом рынке и стабилизировать их в российских магазинах, а бизнесу - сохранить рентабельность.

На подсолнечное масло демпферный механизм будет действовать с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. Принцип будет тот же, что и для зерна. При цене масла до тысячи долларов экспортная пошлина начисляться не будет. Сверх этого от разницы с рыночной ценой нужно будет заплатить 70% пошлины. На подсолнечник пошлина будет увеличена с 30% до 50% (но не менее 320 долларов за тонну) и заработает уже с 1 июля сроком до сентября 2022 года. Такое решение было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, сообщили в пресс-службе минэкономразвития. При этом для производителей масла минсельхозом будет предусмотрена субсидия на выпуск и реализацию продукции.

Фото: iStock
Эксперты оценили последствия пошлины на подсолнечное масло

Несмотря на пошлину в размере 50%, подсолнечник останется одной из самых прибыльных культур, обеспечивая доходность аграриям не менее 150%. А для производителей масла новые меры обеспечат стабильную маржу около 5-10%, считает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Подсолнечное масло останется доступным по цене для населения и после окончания соглашений о сдерживании цен, уверен эксперт. По предложению кабмина соглашения могут быть продлены после 1 апреля: на сахар - до 1 июня, на масло - до 1 октября. По ним сахар в магазинах не может стоить дороже 46 рублей за кг, масло - дороже 110 рублей за литр.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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