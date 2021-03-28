Как падение курса рубля отразится на жизни россиян

Тема курса рубля против евро и доллара практически всегда волнует россиян. Особенно часто они говорят про курсы в периоды рыночной нестабильности или в моменты их значительного колебания.

Специально для "Российской газеты" Руслан Пичугин, основатель Frendex Group, рассказал, как динамика курсов валют влияет на жизнь россиян и дал прогноз по рублю на дистанции в два-три месяца:

- Чтобы определить, насколько сильно в реальности оказывает влияние курс рубля на жизнь простых граждан, надо разделить два важных момента.

Первый и самый важный - на цены в магазинах оказывает влияние среднесрочный курс валюты, а не краткосрочные колебания. Так как закупки тех же промтоваров для продажи происходят заблаговременно и, как правило, возможные курсовые колебания в контрактах прописывают заранее.

Сильнее всех, отклонения от средних курсов чувствуют на себе туристы. Для них они могут отразиться на ценах проживания в гостиницах, авиабилетов и услуг за рубежом. То есть на те цены, которые изначально выставлены в иностранной валюте.

Также очень ощущается курсовая разница при заказе товаров из-за рубежа. Например, покупка запчастей для техники, которых нет в России.

Для остальных товаров и услуг изменение курса будет учитываться в базовых показателях инфляции. Исключением тут, пожалуй, будут производители продуктов питания. Они имеют тесную связь с курсом доллара, так как многое закупают по долларовым ценам.

Производство продуктов питания - процесс непрерывный. И вот тут как раз можно "нарваться" на ситуацию, в которой закупка удобрений, семян или какого-то сырья будет произведена по краткосрочному высокому курсу. Однако это скорее отразится на прибылях производителей. Так как продажа продуктовых товаров первой необходимости, как правило, тоже производится по долгосрочным контрактам.

Получается, что в повседневной жизни мы не так сильно зависим от курса рубля, как кажется на первый взгляд. И его колебания составляют часть инфляции, к которой мы уже давно привыкли. Сильнее это сказывается на мгновенных тратах, связанных с операциями в иностранной валюте (покупки в зарубежных интернет-магазинах или поездки на отдых за границу).

Также, многие пытаются заработать на изменении курса, что на самом деле имеет смысл только либо при обменах значительных сумм, либо при доступе к брокерским счетам, где комиссии ниже, а курсы ближе к биржевым.

Покупать же наличные с целью их последующей продажи не лучшая идея. Вам понадобится изменение котировок в 7-10 процентов, чтобы покрыть комиссии и невыгодность курсов в обменниках или интернет-банках. Если вы хотите получить прибыль от курсовой волатильности, то имеет смысл просто сохранять средства в иностранной валюте на крупные покупки.

И тут надо отметить, что в России традиционно покупают только доллары США, хотя хранить средства в евро тоже весьма приятно. Так, за 2020 год российский рубль против доллара США подешевел всего на 18,5 процента, в то время как европейская валюта за это же время выросла на 33,4 процента.

Если говорить про курсы валюты на ближайшей дистанции, то тут важно понимать, что есть ряд факторов, которые будут задавать динамику. Причем для каждой валюты они свои.

Если в Европе продолжатся локдауны, то евро будет слабеть против доллара США и при стабильной цене на нефть против рубля. Тем временем, сам рубль завис в весьма подвешенном состояние из-за стоимости черного золота, которая ждет решения ситуации с сухогрузом в Суэцком канале. А доллар США ожидает решений по очередному (теперь уже на три триллиона долларов) портфелю поддержке экономике.

Если же брать ситуацию из данных на конец недели, то не стоит ожидать обновления максимумов от рубля в парах с евро и долларом. Но вот на дистанции в два-три месяца я ожидаю USD/RUB ближе к 77, а EUR/RUB может вновь протестировать значения в 95.