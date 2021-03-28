Как устроен российский энергетический баланс

На инфографике представлена выработка электроэнергии в 2020 году в регионах России по типам генерации. Из нее следует, что наиболее популярным типом являются тепловые электростанции, выработка которых составляет от 40% до 92% в зависимости от округа. Следом идут атомные электростанции и гидроэлектростанции, тогда как доля выработки ветряных и солнечных электростанций совсем незначительна.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Тихонов