Как устроен российский энергетический баланс

На инфографике представлена выработка электроэнергии в 2020 году в регионах России по типам генерации. Из нее следует, что наиболее популярным типом являются тепловые электростанции, выработка которых составляет от 40% до 92% в зависимости от округа. Следом идут атомные электростанции и гидроэлектростанции, тогда как доля выработки ветряных и солнечных электростанций совсем незначительна.
Бензин удержат в рамках
Минэнерго уже озвучило весь комплекс мер по стабилизации цен на автозаправках в пределах инфляции и сдерживанию роста стоимости топлива в опте. Был обеспечен рост загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и плавное увеличение запасов топлива к маю этого года до 1,6 млн тонн, что исключит возможность дефицита бензина на внутреннем рынке. С марта для топливных компаний увеличены нормативы по продаже на бирже внутри России бензина (с 10 до 11% от уровня производства) и дизтоплива (с 6 до 7,5%). Но самая главная новость, что минэнерго совместно с минфином работают над корректировкой демпферного механизма в сторону увеличения выплат по нему, что в итоге должно сдержать повышение цен.
Механизм работает в обе стороны: бюджет доплачивает нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен, компенсируя их потери от ограничения экспорта, и наоборот - изымает часть доходов компаний, когда работа на внутренний рынок оказывается выгоднее.
В этом году из-за роста цен на нефть доходность экспорта бензина выросла, а компенсация из бюджета при поставках на внутренний рынок уменьшилась. За три последних месяца стоимость бензина на бирже увеличилась более чем на 20%, а с начала года почти на 12,5%. Разница в цене тонны бензина АИ-92 в России и ее экспортной цены (экспортная альтернатива/нетбэк) с декабря в моменте выросла в 7 раз, с 1,5 тыс. рублей до 10,5 тыс. рублей. Сейчас в России тонна марки АИ-92 стоит чуть меньше 54 тыс. рублей, а ее экспортная цена находится в районе 59,5 тыс. рублей, но в моменте доходила до 63,5 тыс. рублей. Демпфер компенсировал лишь часть этой разницы.
По оценкам ИГ "Петромаркет", благодаря увеличению демпфирующей надбавки для бензина производители смогут снизить отпускные цены на АИ-92 на 5% относительно уровня 12 марта. В свою очередь, снижение оптовых цен на АИ-92 позволит операторам мелкооптового и розничного каналов получать хоть и небольшую, но все же положительную суммарную чистую маржу около 300 руб. за тонну при текущей стоимости продукта для конечного потребителя - 44,52 руб. за литр, говорится в последнем отчете группы. В нем также подчеркивается, что переход на новые базовые цены в формуле расчета "демпфера", скорее всего, повлечет за собой ощутимое увеличение расходов федерального бюджета, считают аналитики.
Определенные плюсы для топливного рынка России есть в некоторой коррекции вниз мировых цен на нефть. Вслед за ними падают цены на нефтепродукты в Европе.
Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ:
"В 2021 году темпы роста цен на автомобильное топливо сохранятся в пределах инфляции."
Нефть идет зеленым курсом
Программы достижения углеродной нейтральности для развитых стран стали чем-то вроде бабочки к смокингу для посетителя светского раута. Евросоюз собирается достичь углеродной нейтральности в 2050 году, более осторожный Китай - в 2060 году, при этом декларировав, что пик выбросов углерода страна пройдет лишь в 2030 году.
Сам механизм энергоперехода пока не обеспечен технологически - нет экономически рентабельных и эффективных систем накапливания и хранения энергии, слишком низкий коэффициент полезного действия (КПД) генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), и они серьезно зависимы от климатических условий. Все это по меньшей мере требует наличия резервных мощностей на традиционных источниках, чтобы избежать энергетического коллапса, например, в случае сильных холодов, как зимой этого года.
"Значительный рост потребления нефти и газа придется на счет именно перехода к зеленой энергетике, так как весь этот процесс потребует колоссальной энергии, а смена инфраструктуры возможна лишь за счет дополнительного увеличения потребления ресурсов", - говорит аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. По ее мнению, прежде чем потребление традиционных ресурсов упадет вследствие перехода к "зеленым" технологиям, оно вырастет и может привести к дефициту на рынке энергоносителей. По некоторым оценкам, в разрезе пяти лет цены на нефть могут улететь до 150 долларов за баррель.
Углеводородные проекты капиталоемкие и долгие. С момента принятия финального инвестиционного решения до появления первой нефти или газа может пройти от 5 до 15 лет, уточняет директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. По ее словам, сегодняшние решения компаний на фоне зеленой истерии об отказе проведения геологоразведки - это минус из предложения нефти и газа в 2025-2035 годах. Ни один глобальный газовый прогноз и большинство нефтяных прогнозов не показывают сокращения потребления энергоресурсов к этому времени. И это может означать дефицит, который приведет к росту цен на углеводороды, в котором, естественно, обвинят нефтяников и газовиков, иронизирует Белова.
По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, в нефтедобыче наблюдается недостаток инвестиций начиная с 2015 года, чему способствует чрезмерное увлечение "зелеными" технологиями. Есть вероятность, что фактические темпы перехода на ВИЭ сильно отстанут от ожиданий, и это выразится в более высоком спросе на нефть в будущем, пояснил эксперт.
Дальний Восток ждет газификации
"Подключение промышленных и коммунальных объектов к газовым магистралям даст стимул к развитию экономики, создаст новые рабочие места, повысит доходы граждан и, что особенно важно, позволит снизить уровень загрязнения воздуха из-за выбросов от сжигания угля и мазута. А это вопрос качества жизни людей на Дальнем Востоке. Ведь сейчас около 35% из них живут в экологически неблагоприятных условиях", - сказал глава правительства.
По словам вице-премьера, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, сейчас уровень газификации региона почти в три раза ниже среднероссийского. Причины этого - огромные расстояния и низкая плотность населения. Тем не менее стоит задача удвоить объем газификации, предоставить возможность реализации крупных перерабатывающих проектов, дать газ для населения, подчеркнул Трутнев.
Планируется, что газификация удаленных регионов будет возможна на основе СПГ, поскольку его возможно доставлять на большие расстояния на труднодоступные территории, куда нерентабельно строить газопроводы и отсутствует большая транспортная инфраструктура. Пилотные проекты могут быть реализованы в Республике Бурятия и Забайкальском крае.
"Необходимо доставить газ до каждого домохозяйства и до каждого нового инвестпроекта, потому что Дальний Восток сам по себе является одной из крупнейших в мире газодобывающих территорий. Этот потенциал необходимо задействовать для повышения здесь уровня газификации", - отметил глава минвостокразвития Алексей Чекунков.
Газификации региона на основе СПГ может способствовать развитие малотоннажного производства. Среди наиболее вероятных претендентов на автономную СПГ-газификацию называются Республика Саха (Якутия) и Амурская область. В "дорожной карте" по развитию рынка малотоннажного СПГ, утвержденной правительством, указано, что мощность малых заводов планируется увеличить в 4 раза к 2025 году до более 400 тысяч тонн в год. Пока в России работает 11 малотоннажных заводов по производству СПГ совокупной мощностью около 100 тысяч тонн. Загружены они всего на 40%, а на внутренний рынок продукцию поставляют только 8 заводов.
Чистоту подтвердит сертификат
Владельцы сертификатов смогут подтвердить выполнение требований по потреблению низкоуглеродной электроэнергии, что даст возможность избежать таких сборов или снизить их размер. Выдача сертификата будет правом, но не обязанностью владельцев электростанций. В ведомстве также ожидают, что введение и обращение на рынке сертификатов будет стимулировать производство электроэнергии наиболее экологичными типами электростанций и поспособствует снижению выбросов углерода.
Углеродный сбор в ближайшее время планирует ввести Евросоюз. Это может заметно снизить конкурентоспособность некоторых российских товаров в Европе. В первую очередь, продуктов металлургии, химической и бумажной промышленности, производства удобрений, а также природного газа, нефти и нефтепродуктов. По разным оценкам, потери российского экспорта от ввода налога могут составить 3-5 млрд долл. в год.
Под углеродным следом понимают количество парниковых газов в пересчете на двуокись углерода (CO2), которое выделяется при всем процессе изготовления и эксплуатации продукта. Учитывается не только прямой вред, например, при изготовлении пластика, но и то, за счет какого ресурса генерируется электричество в стране, где производится продукт.
Механизм подсчета углеродного следа находится в процессе обсуждения. Россия не согласна с европейской оценкой, настаивая, например, на том, что при расчете углеродного сбора никак не учитывает площадь лесов в России и их вклад в поглощение углекислого газа. Также не совпадают мнения о том, какую энергию можно считать чистой.
Баланс выработки электроэнергии в России один из самых низкоуглеродных в мире, около 40% - на низкоуглеродных источниках, подчеркнули в минэнерго. В ведомстве уточнили, что к ним в нашей стране относят не только солнечные, ветровые электростанции и малые гидроэлектростанции (ГЭС), но и большие ГЭС, а также атомные станции.
Многие российские и иностранные эксперты считают углеродный налог хитрым способом Европы профинансировать собственный энергопереход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), планы по которому широко афишируются в Евросоюзе.
От чего зависят цены на электроэнергию в России
Для сравнения, сейчас в Москве для населения стоимость электричества - 5,66 рубля за киловатт-час. Для граждан в розницу цена фиксируется тарифами, поэтому может показаться, что стоимость генерации их не должна волновать, но она играет подчас не последнюю роль в формировании цен на товары и услуги. В среднем в себестоимости продуктов питания затраты на электричество занимают около 3%, но, например, для животноводства и птицеводства они выше в 2-3 раза, а в цене одного куриного яйца их больше 10%. К несчастью, производить только самую дешевую электроэнергию на всей территории нашей страны невозможно по целому ряду причин.
Например, главная проблема ПГУ вытекает из потребляемого сырья, для их работы нужны газопроводы или установки регазификации, при использовании сжиженного природного газа (СПГ). Фактически строительство ПГУ привязано к программе газификации. Если в Восточной Сибири нет газопроводов, то и появления ПГУ там не стоит ожидать. Поэтому такие станции больше всего распространены в европейской части нашей страны и в Западной Сибири. ПГУ могут работать также на дизельном топливе, а иногда и на угле. Но использование в качестве топлива не газа сразу увеличивает себестоимость электричества, а в случае с углем еще и требует установки дополнительного оборудования.
Инфраструктурные ограничения также играют роль для угольных станций, цена электричества которых немного дороже ПГУ - от 4 до 7 рублей за киловатт-час (для новых станций). Сейчас их чаще называют конденсационные (КЭС) или гидрорециркуляционные (ГРЭС). Они также относятся к ТЭС и требуют для работы стабильных поставок угля в больших объемах, которые возможно осуществить только железнодорожным или водным транспортом. Поэтому чаще всего их строят в прибрежных районах или вблизи крупных железнодорожных узлов. Они распространены по всей территории нашей страны, в том числе в технически изолированных регионах, не подключенных к Единой энергетической системе (ЕЭС) России. Например, Сахалинская ГРЭС-2, запущенная в 2019 году, в качестве топлива использует уголь с местного месторождения, который доставляется до станции по отдельной железнодорожной ветке. Более высокая стоимость угольной генерации по сравнению с газом связана не только с ценой доставки угля, но и с возросшими экологическими требованиями к угольным электростанциям.
Немного другая ситуация с гидроэнергетикой. Здесь нет проблем с доставкой топлива, но стоимость строительства и обслуживания гидроэлектростанций (ГЭС) значительно выше, чем у ТЭС. Поэтому цена электроэнергии на ГЭС немного дороже, чем на угле или газе - от 5 до 13 рублей за киловатт-час. Больше всего производится электричества, используя силу воды на юге Сибири, а также в европейской части России. В последнее время особое внимание уделяется строительству малых ГЭС, которые в большинстве стран мира причисляются к чистой энергетике. До конца 2024 года в России планируется ввод в эксплуатацию ряда малых ГЭС суммарной установленной мощностью 168 МВт.
Немного дороже электроэнергия, произведенная на атомных электростанциях (АЭС), - от 6,5 до 9 рублей за киловатт-час. Стоимость генерации на АЭС складывается в основном из сложности технологии производства энергии и требований безопасности к станциям такого типа. Основная часть АЭС расположена в европейской части России. Исключения составляют - Белоярская АЭС на Урале и Билибинская АЭС на Чукотке, работающая в изолированной энергосистеме.
Казалось бы, для АЭС нет жестких требований к инфраструктуре, как у ТЭС, поэтому их можно строить в самых удаленных областях, но проблема в том, что пример Билибинской АЭС показал, что атомные станции даже малой мощности (48 МВт) в таких регионах могут оказаться нерентабельными. После закрытия некоторых предприятий в регионе и оттока населения АЭС работает на 30% от установленной мощности. Станцию планируется вывести из эксплуатации после 2025 года. У берегов Чукотки в порту Певек с мая 2020 года также работает плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". Но с учетом стоимости строительства ПАТЭС (37 млрд рублей) цена генерации электричества здесь выше в разы.
Самой дорогой пока остается генерация на основе солнца и ветра, хотя нижний порог цен за электричество, произведенных возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), уже вполне конкурентоспособен с углем и атомом. Стоимость генерации новых станций на основе ветра начинается с 5,5 рубля за киловатт-час, а солнца - с 7 рублей за киловатт-час. Другое дело, что верхний порог цен в два раза выше для ветра и в 3,5 раза - для солнца. Основные проблемы для развития ВИЭ в России связаны с их низкой эффективностью в большинстве регионов страны. Но там, где это возможно, например, в Бурятии, Калмыкии, Краснодарском крае, Крыму и некоторых других областях, генерация на основе солнца и ветра развивается.