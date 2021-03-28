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28.03.2021 10:38
Рубрика: Общество

Кардиолог назвала необходимое количество шагов в день

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ходьба является хорошим способом для поддержания здоровья. Тем более она позволит почувствовать себя лучше после зимнего периода. Но желательно проходить 10 000 шагов в день или 70 000 шагов в неделю.

Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала терапевт и кардиолог Лидия Ионова.

Фото: iStock
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Она отметила, что сидячая работа изначально не характерна для человека, поскольку тело приспособлено для активной деятельности, а ходьба является ее основой.

"10 000 шагов в день - это тот минимум физической активности, который важен для каждого человека. Бывает, удобнее измерять в неделю. 70 000 шагов в неделю - это отличная цель, чтобы чувствовать себя пободрее после зимы", - считает эксперт.

При этом ходьба является предпочтительной и безопасной альтернативой бегу для пожилых и тех, кто страдает от избыточного веса и болезней суставов.

По словам эксперта, много пользы может принести скандинавская ходьба, но нужно соблюдать правильную технику.

"Скандинавская ходьба - это интенсивная ходьба. Палки должны быть правильно подобраны по высоте. При такой ходьбе мы тратим больше калорий, потому что включаем в работу мышцы рук, спины, грудные мышцы. Для здоровья скандинавская ходьба очень хороша, но когда мы ходим правильно", - говорит Лидия Ионова.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России Медицина и здоровое питание

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