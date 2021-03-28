Китай опубликовал новые изображения Марса, снятые зондом "Тяньвэнь-1"

На изображениях запечатлен серповидный Марс с четкой текстурой поверхности.

Когда зонд "Тяньвэнь-1" находился на расстоянии 11 тысяч километров позади и сбоку от Марса (если смотреть на Солнце), с помощью камеры среднего разрешения он сделал панорамные фотографии "красной планеты".

Марсианский зонд "Тяньвэнь-1" уже месяц работает на парковочной орбите вокруг Марса. По данным CNSA, камеры высокого и среднего разрешения, а также спектрометр для анализа состава минералов и другие полезные нагрузки на борту были последовательно включены для исследования планеты и получения научных данных о ней.