26 марта МИД КНР сообщил, что Китай ввел санкции в отношении девяти частных и четырех юридических лиц из Великобритании из-за "лжи и дезинформации" о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Это является адресной контрмерой на введение Великобританией односторонних санкций в отношении китайских частных и юридических лиц под предлогом так называемой "проблемы прав человека в Синьцзяне".

В последнее время антикитайские силы западных стран безостановочно пытаются спекулировать на правах человека в Синьцзяне под самыми нелепыми и надуманными предлогами. Немецкий "ученый" Адриан Зенз, известный своей резко антикитайской позицией, опубликовал доклад, в котором представил полностью вымышленные "данные" о том, что китайское правительство путем принудительного перемещения рабочей силы и программы помощи бедным, вынуждает сотни тысяч представителей национальных меньшинств Синьцзяна собирать хлопок. После этого под давлением западных политиков организация "Инициатива за лучший хлопок" (Better Cotton Initiative) и некоторые видные международные компании заявили о намерении отказаться от продукции из китайского Синьцзяна.

В уставе Международной организации труда четко указано: принудительный труд - это выполнение работы или оказание услуг под угрозой какого-либо наказания или насильственного воздействия. Однако в Синьцзяне такие понятия и события полностью отсутствуют, что было неоднократно доказано непредвзятыми дипломатами, иностранными экспертами и представителями СМИ, которые посещали СУАР и видели реальное положение дел собственными глазами.

Согласно последним данным сельскохозяйственного ведомства Синьцзяна, коэффициент уборки хлопка при помощи машин и механизированных средств уже достиг 69,83 процента, в частности, в северной части автономного района этот показатель составил 95 процентов. На днях интернет-пользователи из Синьцзяна выставили в сети ряд фотографий и видеороликов с мест уборки хлопка. По полям курсируют специальные машины для сбора хлопка, а людей практически не видно. Странно, откуда Адриан Зенз взял "данные" о том, что 70 процентов синьцзянского хлопка собрано именно вручную?

Сбор хлопка в Синьцзяне - это работа с достойной зарплатой. В сезон сбора немало жителей из других регионов приезжают в Синьцзян на заработки. Опять же, откуда появилась некая "принудительная мобилизация"? Очевидно, что это даже не плод больного воображения, а целенаправленная атака, попытка расшатать ситуацию и подорвать имидж СУАР и Китая на международной арене.

Чиновники Синьцзяна предоставили исчерпывающую информацию о том, что со сборщиками хлопка заключаются трудовые контракты, основанные на принципе уважения свободы труда, добровольности и консенсуса. Обычно за сезон (около 50 дней) собиратель хлопка в среднем зарабатывает более 10 тысяч юаней (около 1460 долларов).

В отношении клеветы, распространяемой западными антикитайскими силами, которые пытаются выдавать белое за черное, хлопкоробы Синьцзяна в один голос выразили свое недовольство и гнев. Так, хлопкороб района Аксу Мигит Тимит рассказал в интервью СМИ: "Те, кто распускает сплетни, совершенно не учитывают наши интересы, их действия приводят лишь к тому, что хлопчатник останется на полях. Мы потеряем свою работу и средства к существованию, и в результате оставшаяся позади бедность может вернуться. Мы решительно протестуем против таких действий!"

Китайский и мировой рынки огромны. Никакие так называемые "санкции" и отказы от продукции не смогут оказать существенного влияния на выращивание и сбыт хлопка Синьцзяна. Клевета западных политиканов и ангажированных СМИ, а также поддержка некоторых недальновидных компаний не смогут очернить белоснежную чистоту хлопка Синьцзяна. Если же указанные силы решат продолжать фабриковать фейковые "новости" и принимать опрометчивые решения, их ждет ответная реакция и потери, в первую очередь, финансовые.