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Рубрика: Общество

Вызовут к доске

Рособрнадзор назвал даты контрольных работ для 9-классников
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 65(8416)
Рособрнадзор опубликовал сроки проведения контрольных работ для 9-х классов, которые пройдут в 2021 году во всех регионах. Напомним, в этом году ОГЭ по предметам по выбору отменяется. Вместо экзаменов для девятиклассников предусмотрены контрольные работы. Доступные предметы: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика. Девятиклассники напишут контрольную работу по одному предмету по своему выбору, а по нескольким не предусматривается. Надо в своей школе подать заявление на участие с указанием выбранного предмета до 30 апреля 2021 года (включительно). До конца этого срока участники вправе изменить выбранный ранее учебный предмет, подав повторное заявление.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Результат контрольной не будет условием допуска 9-классников к государственной итоговой аттестации, однако может быть использован при зачислении в профильные классы.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Чему учиться, чтобы учить: как педагогу быть успешным

Варианты заданий будут составляться по моделям ОГЭ 2021 года: они опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений. Писать контрольные работы девятиклассники будут в своих школах. Порядок проведения и проверки определяется региональными минобрами. Даты - единые для всей страны: 18 мая - биология, литература, информатика и ИКТ; 19 мая - физика, история; 20 мая - обществознание, химия; 21 мая - география, иностранные языки.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор

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