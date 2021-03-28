Перед началом все раздражало, потому что вспоминался великий спектакль "Поминальная молитва" Григория Горина и Марка Захарова с Евгением Леоновым в главной роли. А какой гениальный там был Александр Абдулов! А Всеволод Ларионов! А Татьяна Ивановна Пельтцер! Это - если только про ушедших говорить… Я даже придумал название будущей колонки для "РГ": "Поминальная молитва по Ленкому".

Моя мудрая жена сказала, что название очень грубое. И вообще, надо посмотреть спектакль.

Жен надо слушать. Минуты три я оценивал спектакль, а потом погрузился в него, и началось то, что в театрах, увы, случается не так часто: сопереживание, слезы и смех…

Режиссер восстановления Александр Лазарев вместе со звездами Ленкома не повторили старый спектакль. Они сделали новый.

Режиссер Александр Лазарев вместе со звездами Ленкома не повторили старый спектакль. Они сделали новый

"Как! - слышу я возмущенные крики. - Ведь абсолютно повторены выдающиеся декорации Олега Шейнциса, мизансцены Захарова, осталась потрясающая музыка Михаила Глуза! Один в один - Захаровский спектакль!"

Я читал про это и в рецензиях после, и в анонсах до. Не согласен категорически! Разве спектакль - это мизансцены и декорации? Спектакль - это, в первую очередь, актеры. Скажу вам по секрету, что даже когда в декорацию приходит другой актер, сценический мир меняется. И текст становится иным. Иным становится все.

Сегодня все, кто пишет о "Поминальной", сравнивают два спектакля: прежний и этот. Занятие столь же естественное, сколь и нелепое. "Поминальная"-2021 - другой спектакль. Надо попробовать сделать над собой усилие, не вспоминать то, что, казалось бы, забыть невозможно. Смотреть как бы с чистого лица. Не заново, а впервые.

Ведь есть еще один полноправный участник любого театрального действа - это время. Время - бинокль, если текст хороший - время его увеличивает, плохой - мельчит. Спектакль еще раз убедил меня в том, что я знал всегда: Григорий Израилевич Горин - великий русский драматург. Еще при жизни Горина я написал эту фразу в одном театральном журнале, меня попросили сформулировать мягче. Сейчас ничто не мешает сей факт признать. Горин писал так, как нынче, увы, почти не пишут. Сегодня все больше стараются копировать язык жизни, Горин же оттачивал фразу, почти каждая реплика "Поминальной" - мысль. Потому текст со временем стал еще больше и выпуклей.

Давайте назовем вещи своими именами: Андрей Евгеньевич Леонов совершает в этой постановке подвиг. Я не знаю в истории мирового театра другого такого случая, когда сын не просто бы играл роль после отца, но - роль знаковую, выдающуюся. Можно ли оценивать человека, который совершает подвиг? Наверное, нельзя. Но Андрей Леонов доказывает, что может играть Тевье не только по праву фамилии. Это очень мощная актерская работа. И опять же - не надо сравнивать. Никто не лучше и не хуже. Просто по-другому. Андрей Леонов является центром спектакля, как и было задумано Гориным и Захаровым. Страдающий, очень живой человек.

В этом спектакле все актеры существуют, кажется, на пределе возможностей. Замечательные дочери: Татьяна Збруева, Елена Есенина, Александра Волкова. Поразительно работает Иван Агапов - да, в рисунке Абдулова, но - да, играя своего Менахема Мендла. Замечательны Владимир Юматов и Станислав Житарев. Очень точно ведет свою партию Павел Капитонов. Нина Горшкова - блеск! Прошу прощения, всех перечислить не могу.

Олеся Железняк в роли жены Тевье Голды - это, как говорится, нечто отдельное. Мне кажется, мы не заметили, как у нас в театре появилась поразительная, универсальная, по-настоящему большая актриса. Как она поразительно играет мать - прикосновением, взглядом, улыбкой. Предсмертный монолог Голды - образец актерского искусства. Олеся Железняк стала абсолютно отдельной, ни на кого не похожей актрисой, каждую работу которой теперь стоит ждать.

Слишком много восхищенных эпитетов в моей колонке? Но что поделать? Спектакль еще раз напомнил нам о гениальности Марка Захарова. "Поминальная" - мастерски скроенная, сшитая история, и благодарность Александру Лазареву, который, с одной стороны, сохранил это захаровское полотно, а с другой - помог артистам сыграть по-своему, сыграть свое.

Время - бинокль. Оно приблизило к нам тему, очень не модную в современном театре, но очень важную и для Горина, и для Захарова. В сущности, "Поминальная"-2021 - это спектакль о доброте и смирении. О человеке, который верит Богу больше, чем себе, и только это помогает ему сохраниться в нечеловеческих, немыслимых условиях.

"Поминальная"- 2021 - это спектакль о доброте и смирении. О человеке, который верит Богу больше, чем себе

"Поминальная"-2021 напомнила нам, что на сцене могут действовать живые, интересные люди. Люди, понимаете? Не носители проблем, как принято нынче, но - человеки. Которые совершают ошибки, отчаиваются, ошибаются, но всегда остаются людьми. Потому что их ведет доброта и вера. Потому что они умеют прощать и видеть в другом живого человека.

Современный театр любит тыкать нас лицом в жизнь: мол, смотрите, как вы живете. Я люблю тот театр, который, наоборот, вырывает нас из жизни. В ленкомовской "Поминальной молитве" действуют люди, которых не вдруг встретишь сегодня. У них какое-то иное, более, если угодно, нормальное и божественное отношение и к миру, и друг к другу. Это не пример, конечно. Но напоминание: так может быть.

Что ни говори, замечательно, что Ленком Марка Захарова восстановил один из самых знаменитых спектаклей театрального гения. Это не старая, но новая история. Нужная нам сейчас.