Метеоролог пообещал россиянам "персиковое" лето

В центральной части России будущим летом температура воздуха будет на один-два градуса выше нормы.

Особенно жарким и засушливым прогнозируется июль (всего несколько десятков процентов осадков от месячной нормы), а вот в июне и августе ожидается нормальное количество осадков.

- Лето будет достаточно хорошим. Я бы назвал его персиковым, - рассказал URA.RU ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его мнению, такая погода идеально подойдет для отпуска в центральной России и благоприятно скажется на урожае.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сообщил, что средние температуры с апреля по сентябрь будут около и выше нормы.