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28.03.2021 13:37
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил алгоритм действий органов власти при эпидугрозах

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия на случай распространения опасных инфекционных заболеваний. Новый порядок принят по указу президента.
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Алгоритм устанавливает правила действий органов власти при угрозе ухудшения эпидемиологической ситуации и фиксирует шаги, необходимые для защиты жизни и здоровья граждан. В нем учтен опыт, накопленный за время борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В документ включили более 30 мероприятий, часть будет реализовываться на этапе обнаружения рисков (усиление карантинного контроля, проверка готовности медучреждений), отдельные - в случае ухудшения обстановки (эвакуация соотечественников из-за рубежа, введение карантинных ограничений). По каждому пункту назначен ответственный исполнитель.

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Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

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