Мишустин утвердил алгоритм действий органов власти при эпидугрозах

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия на случай распространения опасных инфекционных заболеваний. Новый порядок принят по указу президента.

Алгоритм устанавливает правила действий органов власти при угрозе ухудшения эпидемиологической ситуации и фиксирует шаги, необходимые для защиты жизни и здоровья граждан. В нем учтен опыт, накопленный за время борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В документ включили более 30 мероприятий, часть будет реализовываться на этапе обнаружения рисков (усиление карантинного контроля, проверка готовности медучреждений), отдельные - в случае ухудшения обстановки (эвакуация соотечественников из-за рубежа, введение карантинных ограничений). По каждому пункту назначен ответственный исполнитель.