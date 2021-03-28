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28.03.2021 18:02
Рубрика: Власть

Паспорту добавят срок

МВД предложило продлить срок действия паспортов при достижении гражданами возраста, когда документ пора менять
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 65(8416)
МВД предлагает на 30 дней продлить срок действия паспортов при достижении гражданами возраста, когда этот документ необходимо менять. Поправки в постановление правительства, утверждающее положение о паспорте, размещены на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

В проекте говорится, что паспорт становится недействительным по истечении 30 дней со дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста, изменения им в установленном порядке фамилии, имени, отчества, изменения сведений о дате (числе, месяце, годе) и (или) месте рождения, изменения пола либо со дня оформления нового паспорта.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Для регистрации в соцсетях не понадобятся паспортные данные

По ныне действующим нормативам, паспорт становится недействительным сразу по достижении гражданином указанного возраста. При этом возможность поменять документ появляется только тогда, когда данный возраст достигнут. Заранее этого сделать нельзя.

Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления правительства, из-за этого у граждан возникают проблемы. Они не могут зарегистрироваться на портале госуслуг, чтобы подать заявление о выдаче или замене паспорта. Они сталкиваются с проблемами в банках. Так как при проверке их паспорта в информационной системе статус их документа обозначен как недействительный. В результате банки отказывают им в обслуживании. По сути, нынешний порядок ограничивает права граждан. Ведь до достижения указанного возраста поменять паспорт невозможно. А при его достижении человек становится бесправным на срок обмена документа, который составляет 30 дней. Справка, которая выдается на руки, документ заменить не может.

Та же сложность возникает, например, когда девушка выходит замуж и меняет фамилию. На время оформления нового документа она также остается ущемленной в правах.

Поэтому признание паспорта действительным в течение 30 дней после наступления положенного возраста или смене имени и фамилии "позволит решить проблему и создать необходимые условия для полноценного участия гражданина в общественной, политической, экономической жизни общества", - говорится в пояснительной записке.

Во время оформления нового паспорта старый продолжит действовать. И его данные можно будет указывать, например, при оформлении кредита в банке

Впрочем, продление срока действия паспорта на месяц не отменяет обязанности гражданина поменять документ сразу по достижении предельного возраста. Просто во время оформления нового документа старый продолжит действовать. И его данные можно будет указывать, например, при оформлении кредита в банке.

Действие старого паспорта закончится в тот момент, когда гражданин получит на руки новый, если это произойдет до истечения 30-дневного срока с момента достижения им установленного возраста.

Кроме того, документ устанавливает исчерпывающий перечень оснований для признания паспорта недействительным. Например, паспорт становится недействительным не только, если его прокрутили в стиральной машине, но даже если в нем сделаны какие-нибудь пометки или записи, не предусмотренные положением о паспорте. Например, если ваш ребенок в нем что-нибудь нарисовал - все, меняйте документ.

Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
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Еще одно новшество - в паспорте на последней странице предлагается разместить информацию для его владельца, содержащую основные положения, связанные с выдачей и заменой паспорта. В советском документе, удостоверяющем личность, кстати, такое было.

Понятно, что для этого придется менять бланки паспортов. Но постановление правительства четко оговаривает, что бланки, изготовленные до вступления в силу данного документа, будут использоваться для оформления паспортов вплоть до их полного израсходования. А документы, оформленные на этих бланках, будут действительны до истечения срока их действия. То есть для тех, кто старше 45 лет - бессрочно. Никакого обязательного обмена паспортов не будет.

Власть Право Личные документы Правительство МВД Выдача российских паспортов Законопроекты и комментарии

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