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Рубрика: Общество

Названо сочетание продуктов, провоцирующее рак кишечника

Текст: Оксана Грибанова

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова объяснила, как вовремя распознать рак толстой кишки, который входит в пятерку наиболее часто встречающихся онкологических заболеваний. В том числи, и в России. Риск этого вида рака повышается с возрастом. В более чем 90% случаев он встречается у пациентов старше 50 лет, предупредила доктор.

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Отмечается, что до 15% случаев рака толстой кишки передаются по наследству. Кроме того, исследования показали, что режим питания, предполагающий употребление большого количества жиров и ограничение клетчатки, фолиевой кислоты и кальция увеличивает риск развития этого вида онкологии.

Елена Смирнова подчеркнула, что к 40 годам каждому необходимо посетить проктолога для минимального обследования. Врач отметила, что ставить диагноз по онкомаркерам нельзя, вопреки распространенному мнению. Онкомаркеры малоспецифичны и выявляются в том числе и у здоровых людей. Поэтому отрицательные или нормальные величины онкомаркеров не исключают заболевание, а повышенные - не подтверждают рак.

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