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28.03.2021 20:10
Рубрика: Экономика

Нефть идет зеленым курсом

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 65(8416)
Планы стран Европы как можно быстрее отказаться от использования углеводородного сырья могут привести к рекордному подорожанию нефти и газа и их дефициту на мировом рынке. Недоинвестирование в проекты добычи углеводородов сейчас скажется в дальнейшем на обеспечении ресурсами потребителей, если темпы энергоперехода - отказа от ископаемых источников энергии в пользу возобновляемых (солнца и ветра), окажутся не такими высокими, как ожидают лоббисты "зеленого курса".

Программы достижения углеродной нейтральности для развитых стран стали чем-то вроде бабочки к смокингу для посетителя светского раута. Евросоюз собирается достичь углеродной нейтральности в 2050 году, более осторожный Китай - в 2060 году, при этом декларировав, что пик выбросов углерода страна пройдет лишь в 2030 году.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Сам механизм энергоперехода пока не обеспечен технологически - нет экономически рентабельных и эффективных систем накапливания и хранения энергии, слишком низкий коэффициент полезного действия (КПД) генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), и они серьезно зависимы от климатических условий. Все это по меньшей мере требует наличия резервных мощностей на традиционных источниках, чтобы избежать энергетического коллапса, например, в случае сильных холодов, как зимой этого года.

"Значительный рост потребления нефти и газа придется на счет именно перехода к зеленой энергетике, так как весь этот процесс потребует колоссальной энергии, а смена инфраструктуры возможна лишь за счет дополнительного увеличения потребления ресурсов", - говорит аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. По ее мнению, прежде чем потребление традиционных ресурсов упадет вследствие перехода к "зеленым" технологиям, оно вырастет и может привести к дефициту на рынке энергоносителей. По некоторым оценкам, в разрезе пяти лет цены на нефть могут улететь до 150 долларов за баррель.

Углеводородные проекты капиталоемкие и долгие. С момента принятия финального инвестиционного решения до появления первой нефти или газа может пройти от 5 до 15 лет, уточняет директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. По ее словам, сегодняшние решения компаний на фоне зеленой истерии об отказе проведения геологоразведки - это минус из предложения нефти и газа в 2025-2035 годах. Ни один глобальный газовый прогноз и большинство нефтяных прогнозов не показывают сокращения потребления энергоресурсов к этому времени. И это может означать дефицит, который приведет к росту цен на углеводороды, в котором, естественно, обвинят нефтяников и газовиков, иронизирует Белова.

Восстановление спроса на нефть и газ до докризисных показателей на фоне сокращения вложений в их добычу на 25-30%, может привести к их дефициту на рынке уже в 2025 году

По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, в нефтедобыче наблюдается недостаток инвестиций начиная с 2015 года, чему способствует чрезмерное увлечение "зелеными" технологиями. Есть вероятность, что фактические темпы перехода на ВИЭ сильно отстанут от ожиданий, и это выразится в более высоком спросе на нефть в будущем, пояснил эксперт.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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