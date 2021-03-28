Нганну нокаутировал Миочича и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе

В главном поединке турнира UFC 260 француз камерунского происхождения Франсис Нганну нокаутировал американца Стипе Миочича и стал новым чемпионом организации в тяжелом весе.

Поединок между обладателем чемпионского пояса Миочичем и первым номером рейтинга Нганну стал главным на турнире, проходившем в Лас-Вегасе. Эта встреча стала для спортсменов второй.

В январе 2018 года по итогам пятираундового поединка американец с хорватскими корнями Миочич одержал победу единогласным решением судей. Но с тех пор прошло слишком много времени. Чемпион успел проиграть Даниэлю Кормье и дважды победить его в реваншах, а Нганну, уступив еще и Деррику Льюису, стал методично уничтожать всех на пути к титулу. Его жертвами стали Жаирзиньо Розенстрайк, Жуниор дос Сантос, Кейн Веласкес и Кертис Блейдс. Всех их француз уничтожил в первом раунде.

И поединок против Миочича он начал активно. Нганну удалось повалить соперника на пол и обрушить град ударов, но Миочич каким-то чудом все же успел вырваться и продержаться до конца раунда. Но во втором Нганну поймал соперника на ударе, а затем обрушил его на канвас. Рефери остановил бой, зафиксировав нокаут.

Нганну стал новым чемпионом и теперь либо проведет матч-реванш с Миочичем, либо постарается вернуть должок второму номеру рейтинга Льюису.