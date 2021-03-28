От чего зависят цены на электроэнергию в России

Для сравнения, сейчас в Москве для населения стоимость электричества - 5,66 рубля за киловатт-час. Для граждан в розницу цена фиксируется тарифами, поэтому может показаться, что стоимость генерации их не должна волновать, но она играет подчас не последнюю роль в формировании цен на товары и услуги. В среднем в себестоимости продуктов питания затраты на электричество занимают около 3%, но, например, для животноводства и птицеводства они выше в 2-3 раза, а в цене одного куриного яйца их больше 10%. К несчастью, производить только самую дешевую электроэнергию на всей территории нашей страны невозможно по целому ряду причин.
Например, главная проблема ПГУ вытекает из потребляемого сырья, для их работы нужны газопроводы или установки регазификации, при использовании сжиженного природного газа (СПГ). Фактически строительство ПГУ привязано к программе газификации. Если в Восточной Сибири нет газопроводов, то и появления ПГУ там не стоит ожидать. Поэтому такие станции больше всего распространены в европейской части нашей страны и в Западной Сибири. ПГУ могут работать также на дизельном топливе, а иногда и на угле. Но использование в качестве топлива не газа сразу увеличивает себестоимость электричества, а в случае с углем еще и требует установки дополнительного оборудования.
Инфраструктурные ограничения также играют роль для угольных станций, цена электричества которых немного дороже ПГУ - от 4 до 7 рублей за киловатт-час (для новых станций). Сейчас их чаще называют конденсационные (КЭС) или гидрорециркуляционные (ГРЭС). Они также относятся к ТЭС и требуют для работы стабильных поставок угля в больших объемах, которые возможно осуществить только железнодорожным или водным транспортом. Поэтому чаще всего их строят в прибрежных районах или вблизи крупных железнодорожных узлов. Они распространены по всей территории нашей страны, в том числе в технически изолированных регионах, не подключенных к Единой энергетической системе (ЕЭС) России. Например, Сахалинская ГРЭС-2, запущенная в 2019 году, в качестве топлива использует уголь с местного месторождения, который доставляется до станции по отдельной железнодорожной ветке. Более высокая стоимость угольной генерации по сравнению с газом связана не только с ценой доставки угля, но и с возросшими экологическими требованиями к угольным электростанциям.
Немного другая ситуация с гидроэнергетикой. Здесь нет проблем с доставкой топлива, но стоимость строительства и обслуживания гидроэлектростанций (ГЭС) значительно выше, чем у ТЭС. Поэтому цена электроэнергии на ГЭС немного дороже, чем на угле или газе - от 5 до 13 рублей за киловатт-час. Больше всего производится электричества, используя силу воды на юге Сибири, а также в европейской части России. В последнее время особое внимание уделяется строительству малых ГЭС, которые в большинстве стран мира причисляются к чистой энергетике. До конца 2024 года в России планируется ввод в эксплуатацию ряда малых ГЭС суммарной установленной мощностью 168 МВт.
Немного дороже электроэнергия, произведенная на атомных электростанциях (АЭС), - от 6,5 до 9 рублей за киловатт-час. Стоимость генерации на АЭС складывается в основном из сложности технологии производства энергии и требований безопасности к станциям такого типа. Основная часть АЭС расположена в европейской части России. Исключения составляют - Белоярская АЭС на Урале и Билибинская АЭС на Чукотке, работающая в изолированной энергосистеме.
Казалось бы, для АЭС нет жестких требований к инфраструктуре, как у ТЭС, поэтому их можно строить в самых удаленных областях, но проблема в том, что пример Билибинской АЭС показал, что атомные станции даже малой мощности (48 МВт) в таких регионах могут оказаться нерентабельными. После закрытия некоторых предприятий в регионе и оттока населения АЭС работает на 30% от установленной мощности. Станцию планируется вывести из эксплуатации после 2025 года. У берегов Чукотки в порту Певек с мая 2020 года также работает плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". Но с учетом стоимости строительства ПАТЭС (37 млрд рублей) цена генерации электричества здесь выше в разы.
Самой дорогой пока остается генерация на основе солнца и ветра, хотя нижний порог цен за электричество, произведенных возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), уже вполне конкурентоспособен с углем и атомом. Стоимость генерации новых станций на основе ветра начинается с 5,5 рубля за киловатт-час, а солнца - с 7 рублей за киловатт-час. Другое дело, что верхний порог цен в два раза выше для ветра и в 3,5 раза - для солнца. Основные проблемы для развития ВИЭ в России связаны с их низкой эффективностью в большинстве регионов страны. Но там, где это возможно, например, в Бурятии, Калмыкии, Краснодарском крае, Крыму и некоторых других областях, генерация на основе солнца и ветра развивается.