От чего зависят цены на электроэнергию в России

Самый дешевый тип генерации электричества в России - на газе, производимый парогазовыми установками (ПГУ). Относятся они к тепловым электростанциям (ТЭС). Цена киловатт-час электроэнергии, произведенной на новой станции такого типа, - от 2,5 до 3 рублей.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Тихонов

Для сравнения, сейчас в Москве для населения стоимость электричества - 5,66 рубля за киловатт-час. Для граждан в розницу цена фиксируется тарифами, поэтому может показаться, что стоимость генерации их не должна волновать, но она играет подчас не последнюю роль в формировании цен на товары и услуги. В среднем в себестоимости продуктов питания затраты на электричество занимают около 3%, но, например, для животноводства и птицеводства они выше в 2-3 раза, а в цене одного куриного яйца их больше 10%. К несчастью, производить только самую дешевую электроэнергию на всей территории нашей страны невозможно по целому ряду причин.

В себестоимости продуктов питания затраты на электричество занимают около 3%, но, например, в цене одного куриного яйца они больше 10%

Например, главная проблема ПГУ вытекает из потребляемого сырья, для их работы нужны газопроводы или установки регазификации, при использовании сжиженного природного газа (СПГ). Фактически строительство ПГУ привязано к программе газификации. Если в Восточной Сибири нет газопроводов, то и появления ПГУ там не стоит ожидать. Поэтому такие станции больше всего распространены в европейской части нашей страны и в Западной Сибири. ПГУ могут работать также на дизельном топливе, а иногда и на угле. Но использование в качестве топлива не газа сразу увеличивает себестоимость электричества, а в случае с углем еще и требует установки дополнительного оборудования.

Инфраструктурные ограничения также играют роль для угольных станций, цена электричества которых немного дороже ПГУ - от 4 до 7 рублей за киловатт-час (для новых станций). Сейчас их чаще называют конденсационные (КЭС) или гидрорециркуляционные (ГРЭС). Они также относятся к ТЭС и требуют для работы стабильных поставок угля в больших объемах, которые возможно осуществить только железнодорожным или водным транспортом. Поэтому чаще всего их строят в прибрежных районах или вблизи крупных железнодорожных узлов. Они распространены по всей территории нашей страны, в том числе в технически изолированных регионах, не подключенных к Единой энергетической системе (ЕЭС) России. Например, Сахалинская ГРЭС-2, запущенная в 2019 году, в качестве топлива использует уголь с местного месторождения, который доставляется до станции по отдельной железнодорожной ветке. Более высокая стоимость угольной генерации по сравнению с газом связана не только с ценой доставки угля, но и с возросшими экологическими требованиями к угольным электростанциям.

Немного другая ситуация с гидроэнергетикой. Здесь нет проблем с доставкой топлива, но стоимость строительства и обслуживания гидроэлектростанций (ГЭС) значительно выше, чем у ТЭС. Поэтому цена электроэнергии на ГЭС немного дороже, чем на угле или газе - от 5 до 13 рублей за киловатт-час. Больше всего производится электричества, используя силу воды на юге Сибири, а также в европейской части России. В последнее время особое внимание уделяется строительству малых ГЭС, которые в большинстве стран мира причисляются к чистой энергетике. До конца 2024 года в России планируется ввод в эксплуатацию ряда малых ГЭС суммарной установленной мощностью 168 МВт.

Немного дороже электроэнергия, произведенная на атомных электростанциях (АЭС), - от 6,5 до 9 рублей за киловатт-час. Стоимость генерации на АЭС складывается в основном из сложности технологии производства энергии и требований безопасности к станциям такого типа. Основная часть АЭС расположена в европейской части России. Исключения составляют - Белоярская АЭС на Урале и Билибинская АЭС на Чукотке, работающая в изолированной энергосистеме.

Казалось бы, для АЭС нет жестких требований к инфраструктуре, как у ТЭС, поэтому их можно строить в самых удаленных областях, но проблема в том, что пример Билибинской АЭС показал, что атомные станции даже малой мощности (48 МВт) в таких регионах могут оказаться нерентабельными. После закрытия некоторых предприятий в регионе и оттока населения АЭС работает на 30% от установленной мощности. Станцию планируется вывести из эксплуатации после 2025 года. У берегов Чукотки в порту Певек с мая 2020 года также работает плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". Но с учетом стоимости строительства ПАТЭС (37 млрд рублей) цена генерации электричества здесь выше в разы.

Самой дорогой пока остается генерация на основе солнца и ветра, хотя нижний порог цен за электричество, произведенных возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), уже вполне конкурентоспособен с углем и атомом. Стоимость генерации новых станций на основе ветра начинается с 5,5 рубля за киловатт-час, а солнца - с 7 рублей за киловатт-час. Другое дело, что верхний порог цен в два раза выше для ветра и в 3,5 раза - для солнца. Основные проблемы для развития ВИЭ в России связаны с их низкой эффективностью в большинстве регионов страны. Но там, где это возможно, например, в Бурятии, Калмыкии, Краснодарском крае, Крыму и некоторых других областях, генерация на основе солнца и ветра развивается.