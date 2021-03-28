Новости

Анне Щербаковой вручили торт во время показательных выступлений 18:59
"Пальма" стала шестым прибыльным российским фильмом года 18:43
В Краснодаре приземлился аварийный рейс из Москвы 18:35
В Краснодаре ожидается аварийная посадка рейса из Москвы 18:14
Жертвами обрушения дома в Каире стали 25 человек 17:45
Названы победители Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения 17:38
Жиров и Смольников не сыграют со Словакией 16:52
В Геленджике нашли погреб со столетними винными бочками 16:18
DC запустит киновселенную, сосредоточенную вокруг супергероев-негров 16:02
На Северном флоте учредили медаль для жен подводников 16:01
Пашинян уйдет в отставку в апреле 15:46
FT: Китай наращивает использование железнодорожной перевозки грузов 15:45
Щербакова выступит в командном чемпионате мира по фигурному катанию 15:42
Джордж Мартин подписал с HBO долгосрочный контракт 15:09
Сертификат вакцинации станет доступен жителям ЕС 15 июня 15:05
Путин проведет встречу с кабмином и совет по межнацотношениям 14:56
Путин не стал называть вакцину, которой привился от коронавируса 14:50
Турция одобрила план строительства второго Босфора 14:45
Приемная кампания в МГУ стартует 20 июня 14:41
369 судов ждут прохода через Суэцкий канал 14:35
Еврокомиссия: К июлю в Европе произведут 420 млн доз вакцины от COVID-19 14:28
СК начал проверку по факту гибели туриста в Хибинских горах 14:16
Ядерный бункер ушел в Германии с молотка за 20 тысяч евро 14:14
Сотрудник сахалинского университета арестован после гибели студентов 13:59
В Москве женщина умерла в фитнес-клубе 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
28.03.2021 18:43
Рубрика: Культура

"Пальма" стала шестым прибыльным российским фильмом года

Текст: Сергей Лавров (аналитик кинобизнеса)

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 25-28 марта предсказуемо возглавил фантастический боевик Адама Вингарда "Годзилла против Конга" - 445 млн руб.

Фото: rusproducers.com
Премии лучшим фильмам и сериалам вручат в дополненной реальности

Далее следует ретро-мелодрама Александра Домогарова-мл. с бюджетом 105 млн руб "Пальма" - 95 млн руб. и 257 млн руб. за 11 дней показов. Картина полностью окупила затраты на свое производство в наших кинотеатрах.

На третьей позиции мультфильм Дона Холла, Карлоса Лопеса Эстрады, Пола Бриггса и Джона Рипы "Райя и последний дракон" - 78 млн руб. и 815 млн руб. на четвёртой неделе показов.

Четвертая строчка у боевика с элементами черной комедии Ильи Найшуллера "Никто" - 44 млн руб. и 173 млн руб. за 11 дней демонстрации в кинотеатрах.

Пятое место у фантастического триллера-вестерна Дага Лаймана "Поступь хаоса" - 31 млн руб.

И замыкает шестерку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд фантастико-комедийная мелодрама Алексея Нужного с бюджетом 200 млн руб. "Пара из будущего" - 27 млн руб. и 507,5 млн руб. на четвертой неделе показов. Это четвертый отечественный релиз в этом году, сборы которого превысили 0,5 млрд руб.

Культура Кино и ТВ Наше кино

Главное сегодня

Путин рассказал об ощущениях после вакцинации
Россия готова помочь Египту снять с мели контейнеровоз Ever Given
Володин назвал основную причину санкций против РФ
Мельниченко отправил в отставку пензенское правительство
За сутки в России подтверждено 9088 случаев COVID-19 в 84 регионах
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"