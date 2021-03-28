"Пальма" стала шестым прибыльным российским фильмом года

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 25-28 марта предсказуемо возглавил фантастический боевик Адама Вингарда "Годзилла против Конга" - 445 млн руб.

Далее следует ретро-мелодрама Александра Домогарова-мл. с бюджетом 105 млн руб "Пальма" - 95 млн руб. и 257 млн руб. за 11 дней показов. Картина полностью окупила затраты на свое производство в наших кинотеатрах.

На третьей позиции мультфильм Дона Холла, Карлоса Лопеса Эстрады, Пола Бриггса и Джона Рипы "Райя и последний дракон" - 78 млн руб. и 815 млн руб. на четвёртой неделе показов.

Четвертая строчка у боевика с элементами черной комедии Ильи Найшуллера "Никто" - 44 млн руб. и 173 млн руб. за 11 дней демонстрации в кинотеатрах.

Пятое место у фантастического триллера-вестерна Дага Лаймана "Поступь хаоса" - 31 млн руб.

И замыкает шестерку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд фантастико-комедийная мелодрама Алексея Нужного с бюджетом 200 млн руб. "Пара из будущего" - 27 млн руб. и 507,5 млн руб. на четвертой неделе показов. Это четвертый отечественный релиз в этом году, сборы которого превысили 0,5 млрд руб.