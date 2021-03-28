Новая формула газификации "частного сектора" пока так и не заработала, а тарифы на подключение населения к газовым сетям продолжают расти. Цены на проведение трубы к жилому дому (так называемая "последняя миля") с 2019 по 2021 год, по данным Общероссийского народного фронта, в среднем выросли на 28,5%, а в некоторых регионах даже в два раза.

Разработка и внедрение механизма новой социально ориентированной газификации, без привлечения средств граждан, начались десять месяцев назад. Новая концепция была готова уже к концу лета 2020 года, но до внедрения дело так и не дошло. Основные сложности, как и ожидалось, оказались связаны с финансированием: программа оценивается в 1,9 трлн рублей, и 600 млрд на ее выполнение пока не найдены.

С 2019 года цены на подключение к газоснабжению в целом выросли почти на треть, что значительно выше инфляции, сообщает ОНФ. В Рязанской области цена прокладки метра трубы подскочила с 957 рублей в 2019 году до 2955 рублей в 2021 году. В 2,5 раза выросли цены в Краснодарском крае, Новгородской области. Более чем в 1,5 раза - в Тульской и Тюменской областях. При этом в шести регионах тарифы за последние годы снизились - в Ненецком АО, Архангельской, Воронежской, Саратовской, Тверской областях, на отдельных территориях ХМАО - Югры.

Стоимость подключения частного дома к газоснабжению отличается в несколько раз в разных регионах и даже в соседних городах, показали данные проведенного ОНФ мониторинга проблем, связанных с подключением жилья к газоснабжению.

Цена складывается из двух частей, отмечают общественники. Во-первых, это затраты, которые сравнительно мало изменяются в зависимости от расстояния до газопровода (например, установка счетчика, устройство защиты от коррозии, врезка соединительного газопровода). Во-вторых, затраты, которые растут пропорционально объему работ, - собственно прокладка соединительного газопровода. Они, как правило, и составляют львиную долю платы за подключение для домовладельцев.

Для сравнения региональных тарифов эксперты взяли стоимость подземной прокладки стальной трубы газопровода диаметром 57 мм. Выяснилось, что в Калининградской области эти работы оцениваются в 529,64 рубля за метр, тогда как, например, в Новгородской, которая находится примерно в том же климатическом поясе, - в 13 раз дороже (6986,51 рубля). В число "лидеров" по стоимости входят также Краснодарский край и Тульская область. В Орловской и Тверской областях, Чечне, Северной Осетии цены, напротив, ниже тысячи рублей за метр. "Объяснить такой разброс в тарифах разумными причинами невозможно, - считает замруководителя Исполкома по региональной работе ОНФ Артем Бичаев. - Например, Краснодарский край вряд ли можно отнести к регионам с вечной мерзлотой, где прокладывать трубы намного сложнее, чем в Калининграде".

Если газопровод проходит недалеко от дома, то подключение часто обходится жителям примерно в 70 тысяч рублей. "Такие траты лежат в пределах двух среднедушевых ежемесячных доходов и могут быть признаны доступными для большинства населения", - отмечают в ОНФ. Но если на пути к газопроводу большое расстояние, дорога или водоем, работы значительно дорожают. ОНФ собрал десятки договоров из 25 регионов, где за подключение домов нужно заплатить около 360 тысяч рублей. Одной из многодетных семей из Удмуртии, чей дом находится в 186 метрах от газопровода, был выставлен счет в 635 тысяч рублей, что превышает семейный доход в 40 раз. В Челябинской области с жителя Кыштыма запросили за подключение к газу 27 млн рублей, позже цена была снижена до 8 млн. Газовая труба находится в 185 метрах от дома, но газовщики, ссылаясь на технические условия, предлагают прокладывать трубу к дому с расстояния в 16 км. Областные власти в ответ на обращение жителя лишь напомнили ему, что он может отклонить предложение газовщиков, если цена его не устраивает.

Тарифы бывают не только неподъемными, но и издевательскими: у жителя Челябинской области запросили за подключение к газу 27 млн рублей

Цены скачут даже в соседних городах одного региона, отмечают в ОНФ. Например, в Краснодарском крае тарифы 12 газораспределительных организаций варьируются от 2642 до 8593 рублей за метр. "Тариф устанавливается исходя из расчета, представленного компанией, подключающей газ, региональным тарифным органом, который не всегда может проверить обоснованность расчетов", - отмечают в ОНФ. При этом каждая газовая компания обслуживает свои муниципалитеты, выбрать, к кому подключиться, жители не могут.

"Строительство газопровода низкого давления не является видом деятельности с регулируемыми тарифами", - говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Юридически этим может заниматься любая компания, имеющая лицензию. Соответственно, и стоимость проведения "последней мили" устанавливается региональными властями и выполняющими работы компаниями. После внедрения нового механизма газификации "последняя миля" должна стать для бытовых потребителей бесплатной. Контролировать это будут Счетная палата и другие органы власти.

Пока наименьшая цена прокладки трубы в тех областях, где высокая плотность населения, сосредоточенного не только в городах (если не брать в расчет регионы, где в принципе нет газопровода, а также Москву и Подмосковье). При этом неизвестно из каких расценок рассчитывалась стоимость нового механизма газификации. Если из действующих сейчас тарифов, то все вопросы по их формированию остаются актуальными. В любом случае региональным операторам газификации придется откуда-то брать эти средства - из бюджета, у промышленных потребителей, кредитами в банке, и в конечном итоге за это будет платить вся страна.

В ОНФ считают, что необходимо изменить систему расчета тарифов на подключение к газовым сетям и готовят обращения в минэкономразвития, ФАС и к региональным властям. Необходимо привлечение технических специалистов для проверки обоснованности расчетов, считает Бичаев. А по результатам их работы привлекать ФАС там, где тариф окажется неоправданным. "Такую работу могли бы вести минэнерго и ФАС через госзаказ экспертизы тарифов на техприсоединение к газу. Реализация этих предложений сделает стоимость подключения для граждан многократно более доступной почти в половине регионов", - отметил Бичаев.

Там, где цены окажутся неоправданными, нужно привлекать ФАС

В будущем новые районы "частного сектора" предполагается заранее обеспечивать инженерной инфраструктурой. Об этом говорилось в проекте не принятой пока госпрограммы о развитии индивидуального жилищного строительства, представленной минстроем год назад. Для этого целесообразно синхронизировать инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций с документами территориального планирования, отмечалось в документе. В случае недостаточности мероприятий инвестиционных программ предполагалось предоставление субсидий из федерального бюджета на компенсацию части расходов на создание сетей инженерной инфраструктуры и на устройство внутриквартальных инженерных систем для проектов комплексного освоения территорий индивидуального жилищного строительства.