Появилась видеозапись аварии Мазепина на Гран-при Бахрейна

В Сети появилось видео аварии российского гонщика "Хаас" Никиты Мазепина на первом в сезоне этапе "Формулы-1" - Гран-при Бахрейна.

Эта гонка была дебютной для Мазепина в "Формуле-1". Он потерял контроль над машиной и вылетел за пределы трассы, врезался в ограждение и разбил болид. Никита смог самостоятельно выбраться из машины и успешно добрался до боксов.

"Я совершил ошибку. Шины были холодными, а я был слишком агрессивен с газом - шины не смогли сохранить сцепление с покрытием, и все закончилось вылетом. Это на все 100 процентов моя ошибка. Я очень сожалею о ней", - приводит слова Мазепина Motorsport.

Напоследок Никита добавил, что очень зол на самого себя. "Наша команда заслуживала большего. В жизни бывают подъемы и провалы. Сегодня день одного из самых тяжелых провалов", - считает Мазепин.