Появилась видеозапись аварии Мазепина на Гран-при Бахрейна

Новости

Британцам могут до августа запретить летать в отпуск за границу 20:26
В Екатеринбурге при взрыве в доме пострадал один человек 19:31
Мазепин сошел на первом круге дебютной гонки в "Формуле-1" 19:02
Анне Щербаковой вручили торт во время показательных выступлений 18:59
"Пальма" стала шестым прибыльным российским фильмом года 18:43
В Краснодаре приземлился аварийный рейс из Москвы 18:35
В Краснодаре ожидается аварийная посадка рейса из Москвы 18:14
Жертвами обрушения дома в Каире стали 25 человек 17:45
Названы победители Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения 17:38
Жиров и Смольников не сыграют со Словакией 16:52
В Геленджике нашли погреб со столетними винными бочками 16:18
DC запустит киновселенную, сосредоточенную вокруг супергероев-негров 16:02
На Северном флоте учредили медаль для жен подводников 16:01
Пашинян уйдет в отставку в апреле 15:46
FT: Китай наращивает использование железнодорожной перевозки грузов 15:45
Щербакова выступит в командном чемпионате мира по фигурному катанию 15:42
Джордж Мартин подписал с HBO долгосрочный контракт 15:09
Сертификат вакцинации станет доступен жителям ЕС 15 июня 15:05
Путин проведет встречу с кабмином и совет по межнацотношениям 14:56
Путин не стал называть вакцину, которой привился от коронавируса 14:50
Турция одобрила план строительства второго Босфора 14:45
Приемная кампания в МГУ стартует 20 июня 14:41
369 судов ждут прохода через Суэцкий канал 14:35
Еврокомиссия: К июлю в Европе произведут 420 млн доз вакцины от COVID-19 14:28
СК начал проверку по факту гибели туриста в Хибинских горах 14:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
28.03.2021 19:45
Рубрика: Спорт

Появилась видеозапись аварии Мазепина на Гран-при Бахрейна

Текст: Артур Нанян
В Сети появилось видео аварии российского гонщика "Хаас" Никиты Мазепина на первом в сезоне этапе "Формулы-1" - Гран-при Бахрейна.

Эта гонка была дебютной для Мазепина в "Формуле-1". Он потерял контроль над машиной и вылетел за пределы трассы, врезался в ограждение и разбил болид. Никита смог самостоятельно выбраться из машины и успешно добрался до боксов.

Фото: @HaasF1Team / twitter.com
Никита Мазепин: У меня не бывает скучных гонок

"Я совершил ошибку. Шины были холодными, а я был слишком агрессивен с газом - шины не смогли сохранить сцепление с покрытием, и все закончилось вылетом. Это на все 100 процентов моя ошибка. Я очень сожалею о ней", - приводит слова Мазепина Motorsport.

Напоследок Никита добавил, что очень зол на самого себя. "Наша команда заслуживала большего. В жизни бывают подъемы и провалы. Сегодня день одного из самых тяжелых провалов", - считает Мазепин.

Спорт Формула-1 РГ-Видео

Главное сегодня

Путин рассказал об ощущениях после вакцинации
Россия готова помочь Египту снять с мели контейнеровоз Ever Given
Володин назвал основную причину санкций против РФ
Мельниченко отправил в отставку пензенское правительство
В Екатеринбурге при взрыве в доме пострадал один человек
Кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле