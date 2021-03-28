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Рубрика: В мире

Посольство РФ в Индонезии обратилось к россиянам после теракта

Текст: Алексей Чуриков
После теракта у церкви в городе Макассар посольство РФ в Индонезии призвало находящихся в стране россиян не посещать места массового скопления людей.
Фото: AP Photo/Daeng Mansur Фото: AP Photo/Daeng Mansur
Фото: AP Photo/Daeng Mansur

Напомним, злоумышленник привел в действие взрывное устройство у входа в собор. Видео момента взрыва опубликовало в Телеграмм РИА Новости. По предварительным сведениям, погибших в результате теракта нет, ранения получили около 10 человек.

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"В связи с терактом у христианской церкви в Макассаре просьба к россиянам, находящимся на Сулавеси (и ко всем остальным тоже), сохранять спокойствие, не посещать места массового скопления, следовать указаниям полиции. По предварительным данным, пока среди погибших числится только террорист", - говорится в сообщении российского посольства, опубликованном на страничке дипмиссии в Facebook.

Взрыв в католическом соборе произошел сразу после завершения воскресных служб, сообщает Jakarta Post. "Мы заканчивали службу, и люди собирались домой, когда это случилось", - заявил пастор по имени Виллем. Он также добавил, что один из прихожан пытался помешать человеку, которого он описал как "террорист-смертник", войти в церковь.

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