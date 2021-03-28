Поветкин проиграл Уайту нокаутом и потерял титул чемпиона WBC

Российский боксер Александр Поветкин проиграл британцу Диллиану Уайту и потерял титул временного чемпиона в тяжелом весе. Рефери остановил поединок в четвертом раунде.

В ночь на воскресенье состоялся второй бой между 41-летним Александром Поветкиным и 32-летним британцем Диллианом Уайтом. На кону был титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе. В первом поединке в августе прошлого года россиянин победил нокаутом. Накануне боя британец грозился нокаутировать соперника. Он тяжелее россиянина почти на 10 кг, так что в физической мощи у него превосходство было подавляющим.

Первый раунд британец провел активнее и потряс Поветкина несколькими ударами. Россиянина даже немного покачивало, но все же серьезных проблем удалось избежать. Во втором пошла более равная борьба, но затем снова произошел какой-то спад, и снова чаще и сильнее попадал соперник.

Четвертый раунд начался тревожно. Россиянин снова пропустил пару мощнейших ударов, но сумел прийти в себя. Однако затем Уайту удалось потрясти Поветкина, который заметно закачался, а после очередного удара рухнул на настил ринга. Поветкин поднялся, но бой продолжить уже не смог. Рефери остановил поединок, присудив Уайту победу технически нокаутом.

Россиянин потерпел третье поражение при 36 победах.