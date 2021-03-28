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Рубрика: Спорт

Поветкин проиграл Уайту нокаутом и потерял титул чемпиона WBC

Текст: Максим Домчев
Российский боксер Александр Поветкин проиграл британцу Диллиану Уайту и потерял титул временного чемпиона в тяжелом весе. Рефери остановил поединок в четвертом раунде.

В ночь на воскресенье состоялся второй бой между 41-летним Александром Поветкиным и 32-летним британцем Диллианом Уайтом. На кону был титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе. В первом поединке в августе прошлого года россиянин победил нокаутом. Накануне боя британец грозился нокаутировать соперника. Он тяжелее россиянина почти на 10 кг, так что в физической мощи у него превосходство было подавляющим.

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Первый раунд британец провел активнее и потряс Поветкина несколькими ударами. Россиянина даже немного покачивало, но все же серьезных проблем удалось избежать. Во втором пошла более равная борьба, но затем снова произошел какой-то спад, и снова чаще и сильнее попадал соперник.

Четвертый раунд начался тревожно. Россиянин снова пропустил пару мощнейших ударов, но сумел прийти в себя. Однако затем Уайту удалось потрясти Поветкина, который заметно закачался, а после очередного удара рухнул на настил ринга. Поветкин поднялся, но бой продолжить уже не смог. Рефери остановил поединок, присудив Уайту победу технически нокаутом.

Россиянин потерпел третье поражение при 36 победах.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Александр Поветкин

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