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Рубрика: Общество

Приемная кампания в МГУ стартует 20 июня

Текст: Мария Агранович

Прием документов от абитуриентов, желающих поступить в МГУ им. Ломоносова, начнется в этом году 20 июня. Об этом заявил на Дне открытых дверей в воскресенье ректор Московского университета Виктор Садовничий.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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"Прием документов начинается 20 июня, подать заявления можно одновременно на пять направлений, а согласий на зачисление - не более четырех, - уточнил Виктор Садовничий. - Подача документов возможна в электронной форме - через нашу вузовскую систему, где у каждого абитуриента будет свой личный кабинет.

Из любой точки мира по номеру телефона можно войти в электронную систему МГУ, дистанционно проконсультироваться и следить за статусом проверки своих документов.

Виктор Садовничий напомнил, что для поступления в МГУ, кроме результатов ЕГЭ, необходимо сдать дополнительные испытания. "На сайте приемной комиссии есть варианты испытаний прошлых лет: заходите и попробуйте свои силы", - посоветовал ректор.

Кроме того, в МГУ учитываются индивидуальные достижения. Дополнительные баллы можно получить, если у вас есть аттестат с отличием, золотой значок ГТО или итоговое сочинение.

- Суммарно за индивидуальные достижения можно получить 10 дополнительных баллов. Иногда именно они решают судьбу, - подчеркнул Виктор Садовничий.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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