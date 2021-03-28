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Рубрика: В мире

Пушков предупредил о жестких санкциях КНР в отношении США

Российский сенатор Алексей Пушков назвал санкции Китая в отношении американских физических лиц и компаний серьезными ответными мерами.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Пушков: После слов Байдена улучшение отношений с США невозможно

"США по сути еще не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств", - написал политик в Telegram. По его словам, эффективными данные меры будут только в том случае, если затронут крупные проекты, а американский бизнес серьезно пострадает. "Другая возможная мера - бойкот дипломатических инициатив Байдена. США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня", - подчеркнул Пушков.

Напомним, все началось 22 марта, когда Евросоюз внес в черный список четырех граждан КНР и одну организацию, обвинив Пекин в нарушении прав человека. Позже санкции ввели США, Канада и Великобритания.

Почти сразу же последовали ответные меры. Пекин ввел санкции против индивидуальных лиц и организаций США и Канады, которым запретили въезд на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао. Кроме того, китайские граждане и организации теперь не смогут вести с ними бизнес.

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