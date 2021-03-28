Путин проведет встречу с кабмином и совет по межнацотношениям

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами правительства, заседание совета по межнациональным отношениям и, возможно, важные международные переговоры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 1".

По данным издания, Путин проведет заседание президентского совета по межнациональным отношениям​​​. Кроме того, на неделе ожидается встреча главы государства с кабинетом министров.

Кроме того, в эфире телеканала было заявлено, что "судя по последним событиям", у президента на будущей неделе "не исключены важные международные переговоры"​​​.