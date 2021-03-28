Путин назвал условие снятия ограничений в России

Введенные в связи с коронавирусом ограничения могут быть сняты к концу лета - к этому времени должен быть достигнут популяционный иммунитет. Об этом президент России заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК).

"Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того, как будет создан популяционный иммунитет", - подчеркнул Владимир Путин, отвечая на вопрос, когда могут быть снятые введенные из-за пандемии ограничения.

"Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70 процентов взрослого населения", - объяснил он.

Если вакцинация будет идти такими же темпами как сейчас, то к концу лета такой показатель будет достигнут, отметил Путин.