Путин: Вакцинация от коронавируса - необходимое дело

Прививку от коронавируса нужно сделать, если человек не хочет болеть и хочет чувствовать себя уверенно. Об этом президент заявил в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК).

"Вот что серьезно - это то, что действительно дело это нужное, даже необходимое, на мой взгляд. Если человек хочет себя чувствовать уверенно, не хочет болеть и иметь тяжелые последствия после болезни, то лучше эту прививку сделать, конечно", - подчеркнул Владимир Путин.

Если есть хронические заболевания или осложнения после болезней, то перед вакцинацией лучше, конечно, заранее проконсультироваться с врачом, дал совет президент. "Но, по-моему, что касается наших прививок, у них и противопоказаний-то никаких нет", - добавил он.

Сейчас вакцинируются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют, аргументировал Путин, уточнив, что ему неизвестно ни об одном серьезном побочном эффекте от какой-либо из трех российских вакцин.